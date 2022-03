Legújabb technológiai fejlesztését mutatta be kedd délelőtt a biharkeresztesi telephelyű West Wood Global Kft. 150 millió forintból vásároltak bútorelemgyártó gépeket, valamint pályázati forrásból még egy 60 millió forintos eszközt. Mészáros Zoltán ügyvezető-tulajdonos a Naplóval megosztotta, céljuk az, hogy egyedi bútorokat gyártsanak azért, hogy a vásárolóknak ne kelljen megalkudniuk egy-egy bútordarabbal pusztán azért, mert az fér egy adott helyre.

Mészáros Zoltán ügyvezető-tulajdonos

Forrás: Molnár Péter

– Egyedi bútort akarunk tervezni, amelyeket otthon bárki egyetlen egy szerszámmal össze tud szerelni. Egy fajta kötőelem van az összes bútorban, amiket mi gyártani fogunk – tudatta. A cég 5 évvel ezelőtt érkezett Biharkeresztesre, azóta a koronavírus-járvány ellenére is folyamatosan fejlesztenek. Az ügyvezető azt vallja, ha nem tartanak lépést a technológiai fejlesztésekkel, akkor nagyon hamar lemaradnak. Mivel bárkit nem állíthatnak a gépeik mellé, próbálnak munkaerőt képezni maguknak, ezért is állnak kapcsolatban a szakképzési centrummal.

– Egy kicsit irigy vagyok Biharkeresztesre, hiszen jól prosperáló üzemek települtek ide – mondta Vitányi István a technológiai fejlesztés bemutatása alkalmából tartott sajtótájékoztatón. Az országgyűlési képviselő a cég termékeit méltatva elmondta, nincs már különbség keleti és nyugati termékek között, itt is jó minőségű árut állítanak elő.

Vitányi István országgyűlési képviselő

Forrás: Molnár Péter

– Aki most ebben a nehéz helyzetben fejleszt, az biztos, hogy a prosperáló időszakban is meg tudja állni a helyét. Úgy látom, ennek a feltételei itt adottak – vallja. A képviselő kitért arra is, az idetelepülő cégeknek köszönhetően a munkanélküliek száma az utóbbi időben jelentős mértékben csökkent. Most már a közmunkában alig-alig vannak, ez azt bizonyítja, hogy a közmunkából nagyon sokan az elsődleges munkaerőpiacra kerültek. 2010-ben, amikor a második Orbán-kormány megalakult, a mi térségünkben 12,5 százalékos volt a munkanélküliség, most Hajdú-Bihar megyében 5 százalék körül van – mutatott rá Vitányi István, aki arra biztatja a cégeket, hogy válasszák Bihart. Úgy véli, ott van lehetőség, hiszen az autópálya áthalad a térségen, a vasútpálya villamosítása pedig zajlik. – Amennyiben április harmadikán a választópolgárok felhatalmazást adnak nekünk a folytatásra, azt tudom ígérni, hogy én minden erőmmel azon leszek, hogy az idetelepülő vállalkozók a reális elképzelésekeit meg tudják valósítani – szögezte le.

Korábban sokszor hangoztattunk, hogy a térségnek innovációra van szüksége, azt kell mondanunk, hogy most itt van az innováció – ezt már Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke mondta. Úgy fogalmazott, Biharkeresztes a megye egyik leginnovatívabb települése címet is elnyerhetné.

Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke

Forrás: Molnár Péter

– Először a munkanélküliséggel küzdöttünk, majd a covid-járvánnyal, s mindeközben van, aki azon dolgozott, hogy a vízióját megvalósítsa – vallja. A megyei elnök szerint, ha nem lesz megfelelő munkaerő, a térség vállalkozóinak automatizálás irányába kell lépniük. Pajna Zoltán tudatta, a bútorgyártó cég a világ egyik legjobb eszközét vásárolta meg, s ez így van rendjén, hiszen ha valaki fejleszt, igyekezzen azt a legjobban tenni. Mint mondta, az visz előre bennünket, ha vannak olyan emberek, akik úgy érzik, hogy van küldetésük és minden nap azon jár az eszük, hogyan lehet hatékonyabban, többet termelni, s munkát adni az embereknek.

KD