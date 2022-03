A miniszter az ENSZ biztonsági tanácsának ülésére érkezett New Yorkba, ennek apropóján nyilatkozott a közmédia riporterének pénteken. Szijjártó Péter elmondta: a tanácskozást megelőzően humanitárius kérdésekről egyeztetett az Egészségügyi Világszervezet (WHO), a Nemzetközi Vöröskereszt, valamint az ENSZ Gyermekalapjának vezetőivel. Rámutatott: az Ukrajnában zajló háború rendkívüli humanitárius válságot idézett elő Európában, amelynek jelentős részét a szomszédos országok viselik, közülük is alapvetően Magyarország és Lengyelország. Miután hazánk már 500 ezer menekültet befogadott, így ránk kiemelt figyelem hárul. Az európai és amerikai vezetők is elismerik mára azt az elképesztő erőfeszítést, amelyet Magyarországon az önkéntesek, a civil, a jótékonysági és az egyházi szervezetek, valamint az állami intézmények összefogása jelent – szögezte le Szijjártó Péter. Hozzátette: az országba alapvetően csonka családok menekülnek a háború elől, így az ENSZ Gyermekalapja és a Nemzetközi Vöröskereszt is kiemelt figyelmet szentel Magyarországnak, ennek a hozadéka, hogy az utóbbi szervezet Debrecenben hozott létre egy regionális logisztikai bázist annak érdekében, hogy onnan koordinálja a humanitárius tevékenységét Európában. A miniszter világossá tette, hogy ennek egyik oka az, hogy hazánk nem enged át fegyverszállítmányokat az ország területén, ezáltal Magyarország biztonságos helyet tud biztosítani a segélyszállítmányok kiindulásának. A fegyverszállítmányok kérdéskörében rengeteg támadás érte már Magyarországot, de mivel ez óriási biztonsági kockázatot jelent, így a döntésünk ezzel kapcsolatban egyértelmű és megmásíthatatlan – szögezte le a tárcavezető.

