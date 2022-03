Elias Arner reményét fejezte ki, hogy – a TTTT többi tagjával egyetemben – hozzájárul az egyeten továbbfejlődéséhez, és elárulta, nagyon várja a közös munkát. – Mély benyomást tett rám, amit itt láttam, nemcsak az egyetem komoly múltja, hanem az is, hogy érzékelhető, milyen jelentős törekvésekkel, ambíciókkal rendelkezik az intézmény. Az oktatás, a tudomány, a kutatás az egyetlen terület, ami kulcsfontosságú szerepet játszik az emberiség fejlődésének továbbvitelében, és ennek lényeges aspektusa, hogy nemzetközi és együttműködésen alapuló legyen – hangsúlyozta. – Nagyon jó azt látni, hogy a TTTT-ben számtalan tudományterület képviselteti magát, ami rendkívül előremutató lehet az egyetem jövője szempontjából.

Nagy Péter, a TTTT elnöke szerint a testület a Debreceni Egyetem különböző mutatóinak javításában komoly segítség lehet, létrehozása pedig kilépési lehetőség az egyetem számára. Elias Arnerről elmondta, világhírű tudós, oktatóként is elismert, nemzetközi tapasztalatai rendkívüliek, gyakorlatilag minden földrészen van együttműködési tevékenysége. Fontos az is, hogy a svéd professzor széleskörű ipari kapcsolatokkal rendelkezik, saját tudományos munkájából több szabadalma van, melyek már a napi gyakorlatban hasznosulnak.

Csernoch László tudományos rektorhelyettes kiemelte: ma a tudomány nem valósítható meg együttműködés nélkül.

– Nincs olyan, hogy egy kutatócsoport egyedül, saját maga, egyetlen laboratóriumban nemzetközi szintű tudományt csináljon. Akkor tudunk igazán előrelépni, és a társadalom számára hasznos dolgokat előállítani, hogy ha több szempontból, több kutatócsoport által együttműködve közelítünk meg egy problémát, így adunk rá választ. Ebből egyértelműen következik, hogy a nemzetközi kitekintés és a TTTT létrehozása alapvetően szolgálja az egyetem, de a társadalom igényeit is

– hangsúlyozta. Szerinte az, hogy a Debreceni Egyetem munkatársai nemzetközi kutatási projektekbe be tudnak kapcsolódni, és a nemzetközi tudományos élet élvonalába kerülhetnek, amellett, hogy emeli az egyetem rangját, hozzájárul ahhoz is, hogy az általuk a hallgatók felé átadott tudás a mindenkori legmodernebb és leginkább hasznosítható legyen, Sőt, egy jól körülírható életpályamodellt is mutat azon hallgatóknak, akik úgy döntenek, a tudományban, a társadalomért működve kívánnak dolgozni.

Kossa György egy régi típusú (papír alapú) leckekönyvet is magával hozott. Elmondta, hagyományt kívánnak teremteni; neves, elismert kutatók előadásuk után aláírják azt, majd később elhelyezik az egyetemi könyvtárban, megőrizve az utókornak.

