Folytatódik a Monostorpályi és a Diószegi utat összekötő Csárda utca aszfaltozása. Papp Viktor a helyszínen tartott csütörtök délutáni sajtótájékoztatón kifejtette, a városvezetésnek célja, hogy Debrecen egységesen fejlődjön, legyen szó a belvárosról, a lakótelepekről vagy a külvárosi részről.

– Debrecen február végén elfogadott 2022-es költségvetésének egyik kardinális eleme a kertségi fejlesztési program, melynek célja, hogy a kertvárosokban élők lakókörnyezetét szebbé, otthonosabbá, a közlekedést pedig biztonságosabbá tegye. A kertségi programra 6,16 milliárd forint áll rendelkezésre, ez a négy évvel ezelőtti forrás másfélszerese. Ebből az összegből csaknem két és fél milliárd forintot fordítunk útfejlesztésre. Ebben az évben nagyfelületű aszfaltozásra 318 millió forint, útstabilizációra csaknem 70 millió forint, járdaépítésekre és rekonstrukciókra 123 millió forintot különített el a város – részletezte a Fidesz-KDNP frakcióvezetője hozzátéve, az idén befejezik a tavaly indított útfejlesztéseket, kiemelve a gyűjtőutakat, mint például a Csárda utca és a Felsőpércsi út.

Forrás: Kiss Annamarie

– Folytatódni fog ezen túl az epreskerti és a tégláskerti utak fejlesztése is, valamint a tervezett kerékpárutak is elkészülnek ebben az évben. Így nyáron már biztonságosan közlekedhet kerékpárral a lakosság a Diószegi úton a Panoráma útig, és idén elkészül a Kismacs felé tartó és a Határ úti ipari park felé vezető bicikliút is. Így az év végére a város 108 kilométeres kerékpárút-hálózattal fog rendelkezni – vetítette előre a frakcióvezető.

Forrás: Kiss Annamarie

Komolay Szabolcs önkormányzati képviselő szerint Debrecen városfejlesztési programja a hosszú távú gazdasági beruházások mellett azokat a fejlesztésekre is kiemelt figyelmet fordít, amivel a lakosság mindennapi problémáit oldja meg.

– Ezt a nagyszabású beruházást az önkormányzat pályázati és saját forrásból valósította meg, lehetővé téve, hogy 620 méter szilárd útburkolatot kapjon a Csárda utca. Ez az infrastrukturális fejlesztés nagymértékben fogja javítani a környéken élő emberek életszínvonalát, és segíteni a közlekedést – mondta. Komolay Szabolcs kiemelte: az aszfaltozás mellett csapadékvíz-elvezető és a szennyvízhálózat is kiépül. Ez a későbbiekben a környék fejlesztésében is szerepet fog játszani, hiszen ha megépül a gerincvezeték, később becsatlakozhatnak a környék utcái is.

Pósán László szerint elsőre furcsának tűnhet, hogy vidékfejlesztési forrásból valósulhat meg a kertségi beruházás. Azonban – mivel külterületről van szó – sikeresen pályázott rá a város, hiszen a kertségeknek vannak vidékfejlesztéssel kapcsolatos sajátosságai.

Forrás: Kiss Annamarie

– A Csárda utca fejlesztése egy hosszabb távú terv része, a délkeleti városrész úthálózatának korszerűsítése ugyanis a keleti elkerülőút megépítésének kiindulópontját adja. Ezen jövőbeli beruházásra vonatkozó terveket a kormány is jóváhagyta – mondta Pósán László. Az országgyűlési képviselő emlékeztetett azonban, hogy a baloldali kormányzás alatt az útfejlesztések Debrecen több pontján félbeszakadtak. Véleménye szerint egy kormányváltás évtizedekre képes lenne lemaradást okozni a városnak.

HL