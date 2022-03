Jól haladnak a munkálatok az Egressy Béni téren épülő Tócóvölgyi Óvoda területén. Papp László az intézménybejárással egybekötött kedd délelőtti sajtótájékoztatón a helyszínen elmondta, már most jelentős az érdeklődés az óvoda megnyitása iránt a Városháza Humán Főosztályán.

Forrás: Molnár Péter

– Amellett, hogy a születések száma tíz százalékkal növekedett 2010 óta, látható, hogy nőtt az igény az óvodai oktatásra. A Tócóvölgyi Óvoda 1100 négyzetméteres alapterületű épülete száz gyermek befogadására lesz alkalmas. Miközben bejártuk az épületet, azt láttuk, hogy hamarosan egy nagy belmagasságú, tágas, napos, jól megvilágított intézményt tudhat magáénak a város. A szerződés szerint a kivitelezőnek augusztus 11-éig kell elkészülnie a munkálatokkal, így ősztől már szeretnénk, ha az óvoda fogadni tudná a gyerekeket – vetítette előre a polgármester. Papp László hozzátette, az épület jelenleg 25 százalékban készült el, ám a következő hetekben látványosabb lesz a fejlesztés, mivel befejezik többek között a tetőszerkezetet is. A polgármestertől megtudtuk, az intézmény 2500 négyzetméteres telken épül, tágas udvarral, amin 51 darab fát fognak elültetni, és akadálymentesített udvari játszóeszközöket is telepítenek.

Forrás: Molnár Péter

– Tervezünk további fejlesztéseket is a közelben: készülünk egy újabb, szintén száz férőhelyes bölcsőde megépítésére. A Tócóvölgyre ugyanis egy fiatalos lakóövezetként tekint a város, mivel Debrecen legkésőbb megépített lakótelepe. Emellett készül a Tócóvölgy 2 is, ami új lakóépületek felépítésére ad lehetőséget. Így az óvoda és a bölcsőde is fontos szerepet játszik majd a környékbeli lakók életében, és vélhetően a gyerekekre is egy jobb világ jön – mondta Papp László.

Forrás: Molnár Péter

– Úgy vélem, Debrecen legszebb és legkorszerűbb óvodája fog elkészülni. Azt látjuk, hogy nagyon sok fiatal költözik a Tócóvölgybe, és sok szülőt látunk babakocsit tolni. Így remélhetőleg a környéken élők életkörülményeit nagyban fogja javítani, hogy a lakásukhoz közel, gyalogosan is könnyedén megközelíthető helyre épül az óvoda – mondta Csaholczi Attila önkormányzati képviselő.

