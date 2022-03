Sohasem tudták, mennyi idő juthat a léleképítésre Zsadányi Erzsébet felidézte a cívisvárosi kezdeteket: 1996-ban egy komplett elfekvő osztályt hoztak ide Nagy­atádról, idős, krónikus, elmebeteg bosnyák embereket. A kollégája hívására így velük, a délszláv háború károsultjaival kezdte meg a munkát, de egyre inkább igény nyílt a Sámsoni úti intézményben a gyermekek, anyák kezelésére is. Utóbbira azért is fordítottak különös figyelmet, mert az anya lelkiállapota nyomban tükröződik a gyermekeién. A pszichiáter számos felkavaró élettörténetet ismert meg pályája folyamán. Az egyik legemlékezetesebb annak a kislánynak az esete, aki négyévesen erőszak áldozatává vált. Bár nem volt teljesen tisztázott, hogy milyen jellegű bántalmazásról van szó, a muzulmán hagyományokat követve, a család kivetette magából és szégyenfoltként kezelték, szinte ,,cselédként”. A táborban a szüleivel és testvéreivel élt, ezért nagyon erős ellenszélben dolgozott a pszichiáter hosszú éveken át. Sok depressziós kiskorúval volt dolga. Több olyan fiatallal is találkozott, akinek az apját a szeme láttára korbácsolták meg Irakban. Egyikük nagy fejtörést okozott a másfél évnyi terápia alatt. A 15 éves fiúban olyan düh és ellenállás volt, hogy alkalmanként szótlanul ültek egymással szemben a tehetetlen szakemberrel. Az édesapa túlélte a bántalmazást, és az egész család el tudott szökni, a táborba is együtt érkeztek, majd továbbmentek Nyugat-Európába. Róla később is hallott egykori magyar segítője: a jelek szerint felül­emelkedett a traumákon, és normális életet él. A legtöbben illegálisan távoznak a táborból, így sosem tudni, mennyi idő van a léleképítésre. Csak kevés visszajelzést kapnak munkájuk eredményéről az ott dolgozók. Épp ezért emlékezetes az a magyarul is tudó délszláv kislány, aki évekkel a diskurzusaik után felhívta Zsadányi Erzsébetet, és megköszönte, amit élete legnehezebb szakaszában érte tett.