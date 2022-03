Lassan két hete tart az orosz-ukrán háború, hazánk keleti és északkeleti határátkelőin folyamatosan belépésre jelentkeznek a menedékkérők.

Információink szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg mellett Hajdú-Bihar megye átkelőin is megnövekedett a forgalom.

– A Románia irányából hazánkba belépő személyforgalomban az elmúlt napokban növekedés volt tapasztalható. Azon gépjárművel érkező ukrán állampolgárok részére, akik Románián keresztül megyénk határátkelőhelyein lépnek be az országba, a Nagykereki, az Ártándi és a Nyírábrányi Határátkelőhelyen külön forgalmi sávot alakítottunk ki, ezért jelentős torlódás, fennakadás nincs - erősítette meg a Napló értesülését a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.

Utánajártunk, hogy a határ menti települések polgármesterei ebből a megnövekedett forgalomból mit tapasztalnak, jelent-e számukra plusz szervezést, szálláshelyek kialakítását.

A Napló megkeresésére a múlt hét folyamán Biharkeresztes polgármestere, Dani Béla arról tájékoztatott, hogy folyamatosan gyűjtik az adományokat, illetve a helyi szakközépiskola kollégiumában 100 főt be is tudnak fogadni.

Egyelőre nem érzékeljük annak a hatását, hogy a román határ irányából is megnövekedett a forgalom. A múlt héten 50 főt, jelenleg pedig 60 főt szállásolunk el. Akik Románia irányából érkeznek, tovább is mennek. Nálunk továbbra is ugyanazok a menedékkérők vannak, akik Ukrajna irányából léptek be az országba

- mondta kérdésünkre a városvezető. Dani Béla hozzátette: adományokból és az önkormányzat költségvetéséből napi háromszori étkezést is tudnak biztosítani a menedékkérőknek.

Hasonló a helyzet Ártándnál, ahol Benkő Sándor polgármester beszámolója szerint a megnövekedett forgalom csak átmenő, nem volt példa még arra sem, hogy ukrán állampolgárok szállást vagy segítséget kérjenek a helyhatóságtól.

A határon átkelő menekültek az első ártándi étteremnél vagy büfénél megállnak, és oda jönnek értük a rokonok, ismerősök, hogy velük együtt induljanak tovább

- mondta a településvezető.

A helyi önkormányzat és a református egyház közösen gyűjti a felajánlásokat, amelyek egy részét a Biharkeresztesen elszállásoltaknak juttatnak el.

Csak átutazóban

Zilai Károly, Nagykereki polgármestere is arról tájékoztatott, hogy a településükön nincsenek elszállásolt ukrán menekültek, illetve korábban sem érkezett ilyen irányú megkeresés hozzájuk.

– Vitányi István országgyűlési képviselővel egyeztetve, a megyei kormányhivatal koordinálásával a héten mi is megkezdtük az adományok gyűjtését. Természetesen a faluban ez már korábban is elindult, viszont szerettük volna ezt szervezett körülmények között folytatni – emelte ki Zilai Károly.

Hasonló a helyzet Bagamérban is. Erdős Tibor polgármester a Napló megkeresésére arról tájékoztatott: ezidáig nem érkezett hozzájuk semmilyen formában segítségkérés Ukrajnából menekülőktől. Az adománygyűjtés folyamatos az önkormányzat és a református egyház szervezésében.

Az előzőekhez hasonlóan, Létavértesen is csupán átutaznak azok az ukrán háborús menekültek, akik a romániai oldalról lépnek be hazánk területére.

Van pár hely a városban, ahol megállnak, és megvárják a rokonaikat, ismerőseiket, akikkel továbbmennek nyugat felé. Egy hete kellett két családot elhelyezni, de már ők is a Dunántúlon vannak azóta

- tájékoztatott érdeklődésünkre Menyhárt Károly polgármester. Hozzátette: a településen vannak olyan önkormányzati ingatlanok, amelyekben szükség esetén akár 100 főt is el tudnak helyezni, illetve további 30 férőhely áll rendelkezésre a katolikus egyház helyi ifjúsági szállásán is.

– Az adománygyűjtés nálunk is folyamatos. Pénteken egy teherautónyi felajánlást – élelmiszereket, fertőtlenítőszereket, ruhákat – vittünk a Magyar Református Szeretetszolgálat ebesi raktárába - emelte ki a városvezető. A következő adagot csütörtök délután 16 óráig várják a családsegítő irodájába. Ezeket a Katolikus Karitász nyíregyházi raktárába juttatják el.

Bekecs Sándor