A vasárnapi alkalomra kilátogatókat bőséges kínálat és príma időjárás fogadta. A forgatagban nézelődők többek között archív fotókat, játékokat és dísztárgyakat, valamint antik bútorokat, ékszereket és háborús ereklyéket is megcsodálhattak és megvásárolhattak. Mindeközben megannyi régi és új ismerőssel is találkozhattak, és a látogatást egy kellemes Békás-tavi sétával is összeköthették.

