Válság­értekezletet tartott hétfőn Hajdúböszörmény városvezetése, amelyen az intézményvezetőkkel egyeztettek a háborús menekültek megsegítéséről – tájékoztatott hivatalos oldalán az önkormányzat.

A helyhatóság bejegyzésében arról ír, hogy a városvezetés a menekültek fogadására felajánlja a 90 férőhelyes munkásszállót, valamint testvérvárosuk, Beregszász által kért adományok egy részét be is szerezték.

Tiba István is nagyobb mennyiségű adományt gyűjtött össze. Mint fogalmazott: ebben a borzasztóan nehéz helyzetben is megmutatkozott a magyar emberek segítőkészsége – számolt be a portál. A térség országgyűlési képviselője hozzátette: Hajdúböszörménynek és Hajdúnánásnak is van ukrajnai testvértelepülése, ezért mindkét város önkormányzatán keresztül igyekszik a segítségét eljuttatni a bajbajutottakhoz.

HBN