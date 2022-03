Továbbra is várják a Debreceni Egyetem kollégiumaiban a háborús helyzet miatt a határon túlról érkezőket, akik nemcsak szállást, hanem lelki segítséget is kérhetnek. A Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központja is felajánlotta támogatását.

A Debreceni Egyetem kollégiumaiban az orosz-ukrán háború kitörése utáni napokban mintegy 300 férőhelyet szabadítottak fel, hogy ezzel is segítsék a menekülőket. Egyelőre a kapacitás kicsit több mint harmada telt be, így a tapasztalatok alapján elegendő helyet tud biztosítani az intézmény – nyilatkozta az egyetem honlapjának Csiszár Imre, a Debreceni Egyetem Egyetemi Kollégiumi Igazgatóság vezetője.

– A friss adataink szerint jelenleg mintegy 80 fő tartózkodik a Debreceni Egyetem kollégiumaiban. A legtöbben Debrecenben kértek szállást, de vannak Nyíregyházán és Szolnokon is rászorulók. Továbbra is legfőképpen Beregszászból érkeznek hozzánk, többségében magyar ajkú ukrajnaiak. A Kárpátaljáról érkezők jellemzően több időre maradnak, míg mások csak egy-két estét töltenek nálunk – jegyezte meg az igazgató.

A kialakult rendkívüli helyzetben a Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ munkatárasai lelki támogatást nyújtanak a határon túlról Debrecenbe érkező hallgatók és hozzátartozóik számára. Berényi András, a DEMEK vezetője elmondta, hogy személyesen és online is van lehetőség beszélgetésre.

Berényi András

Forrás: unideb.hu

– A nap 24 órájában kereshetnek minket a menekültek telefonon, hogy konzultációt beszéljünk meg, és lelki támaszt nyújtsunk nekik ebben a nehéz helyzetben. Találkozókat szervezünk, és ellátogattunk a kollégiumi szobákba is, hogy támogathassuk azokat, akik segítségre szorulnak – tájékoztatott Berényi András.

Továbbra is várja az egyetemi polgárok felajánlásait a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata (10-15 óra között). Hét egyetemi campus HÖK irodáiban lehet leadni a tartós élelmiszereket, meleg takarókat, kabátokat és minden olyan terméket, ami segítheti az Ukrajnából menekülők magyarországi tartózkodását. Folyamatos a gyűjtés a DEAC Dóczy utcai irodájában is (9-15 óra között), emellett kedd este 19-22 óra között jótékonysági korcsolyaesten is gyűjtenek a háború sújtotta Ukrajna gyermekeinek. A Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézete a Magyar Vöröskereszttel karöltve a Jégcsarnokba hívja az adakozni vágyókat.