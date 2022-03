- Nem tudjuk kivonni magunkat a háború hatásai alól. Egyrészt, mert az a szomszédságunkban zajlik, másrészt, mert százötvenezres magyar közösség él Ukrajnában, Kárpátalján – emlékeztetett Menczer Tamás tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár, aki hétfőn tett látogatást Berettyóújfaluban. Lapunk akkor kérdezte a szomszédságunkban zajló háborús helyzet hatásairól.



A külügyi államtitkár figyelmeztetett: a konfliktus kirobbanása előtt a béke megőrzése, a háború kitörése óta a béke helyreállítása a cél. Elmondta, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter az elmúlt napokban több kontinensen tárgyalt az érintett felekkel. Többször beszélt az orosz külügyminiszterrel, illetőleg az ukrán kormány tagjaival és különböző nemzetközi szervezetekkel, akik kapcsolatban vannak az érintettekkel.

Mindenhol a békét forszírozta, valamint kért mindenkit, hogy azt mozdítsák elő.

– A háborúból Magyarországnak ki kell maradnia. Ezt diktálja a magyar érdek, az ország biztonsága. Éppen ezért születtek meg azok a döntések, hogy fegyvert, katonát nem küldünk, és azt sem engedjük, hogy harmadik fél rajtunk keresztül halált okozó fegyvert szállítson Ukrajnába. Ennek az az oka, hogy ezek a konvojok katonai támadás célpontjává válnának az átadás pontján.

A magyar határnál, Kárpátalján most nincsenek háborús cselekmények, ha viszont fegyvert és katonát szállító konvojok lépnének be, akkor mi hoznánk a háborút Kárpátaljára

– fogalmazott Menczer Tamás. Hozzátette, hogy a humanitárius segítségnyújtás is elnehezülne, hiszen a konvojokat nem ellenőriznék, hanem azonnal célpontnak tekintenék.



Most is azt mondják



A migrációs folyamatokkal kapcsolatban megjegyezte: a Kormány álláspontja továbbra is változatlan.



– Amikor a tömeges, illegális bevándorlás zajlott, világosan nemet mondtunk. Kerítést építettünk, katonákkal, rendőrökkel védtük az országot. Az idegen kultúrájú vallású tömegek biztonságos országok során keresztülhaladva megsértik a magyar és a nemzetközi törvényeket, veszélyt jelentenek. Azt mondtuk, hogy nekik az első biztonságos országig van lehetőségük elmenni, hiszen ezt biztosítják a nemzetközi menekültügyi szabályok. Ott kell számukra az emberhez méltó körülményeket és feltételeket biztosítani, nekik pedig ott kell megvárni azt, amíg a konfliktus rendeződik az országukban.

Most is ugyanezt mondjuk, a különbség annyi, hogy jelenleg hazánk az első biztonságos ország. Összefogva a segély- és vallási szervezetekkel most mindenkit ellátunk

– részletezte.



Készen állnak



Az elmúlt néhány héten tapasztalt összefogásról úgy fogalmazott: ez egy jó ország és derék, rendes emberek lakják, akik odafordulnak a szükségben lévők felé, akikre lehet számítani a bajban.



Hétfői beszélgetésünk alkalmával 170 ezer határátlépőről számolt be. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a helyzet súlyosbodhat. – A harci cselekmények és a jelenlegi mozgások azt vetítik előre, hogy ez a szám jelentősen megnőhet a közeljövőben. Ez nem kizárható, számítani kell rá – fogalmazott.



Érdeklődésünkre, miszerint felkészült-e Magyarország a súlyosbodó helyzetre, azt mondta: minden stratégiai terv készen áll. Kiemelte: rövid időn belül szabályok születnek a szükséges egészségügyi ellátás, illetőleg a munkaerőpiacra történő belépés könnyű, gyorsan működése érdekében is.

BBI