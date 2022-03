A hajdú-bihari polgárőr-­egyesületek és a megyei szövetség sem tett másképp: adománygyűjtésbe kezdtek, élelmiszereket, ruhákat, takarókat és tisztálkodási szereket vittek a határ menti településekre, továbbá besegítettek a határrendészeti feladatok ellátásába. – Négy polgárőr bajtársammal teljesítettünk szolgálatot február 26-án Beregsurányban. A határrendészettel közösen láttunk el közlekedésrendészeti feladatokat. Szükség volt minden segítségre akkor is, mert rengetegen jöttek át egyszerre a határon – mondta a Napló megkeresésére Balogh László, az Ebesi Polgárőr Egyesület elnöke. Hozzátette: az egyik kollégája a körzeti megbízottakkal Beregsurány–Beregdaróc környékén ellenőrizték a határ külterületi szakaszait, mert előfordulhatott, hogy hadköteles férfiak szöknek át Ukrajnából. Azonban erre nem volt példa.

Nem tudtak kenyeret sütni

Balogh László elmondta: folyamatosan gyűjtik a tartós élelmiszereket, édességeket, ruhákat, takarókat és tisztálkodási, tisztítószereket, amelyeket eljuttatnak a határ menti településekre. – Két teherautónyi adományt adtunk át február 28-án a Magyar Református Szeretetszolgálatnak. Ebben is volt élelmiszer, takarók, bébi­ételek és pelenkák is, mivel ezekre ugyancsak nagy szükség van most ott – sorolta a polgárőrelnök.

Beszámolt arról is, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól szintén kaptak felkérést: 10 karton élesztő beszerzésében és Ukrajnába való eljuttatásában segédkeztek az ebesi polgárőrök, ugyanis az a határ túloldalán hiánycikké vált, és nem tudtak az ottaniak kenyeret sütni.

– Vasárnap ismét elmentünk, ezúttal nyolcan, hogy segédkezzünk a határ mentén a rendvédelmi kollégáknak. Természetesen nem üres kézzel indultunk útnak: egy utánfutónyi felajánlást vittünk magunkkal – említette Balogh László.

Szívfacsaró elkeseredettség

– Összefogás nélkül nem megy – vallja Szűcs Gábor, a Tiszagyulaházi Polgárőr Egyesület elnöke –, márpedig a polgárőrök összefogtak, s az ország bármely pontján önkéntesen segítenek a háborús övezetből menekülő családoknak. Az Országos Polgárőr Szövetség és a megyei szövetségek felhívására egyre több egyesület nyújt segítséget a rászorulóknak – tette hozzá. Hangsúlyozta: a bűnmegelőzési feladatok mellett fontos a karitatív tevékenység is, mert ez segíti elő a lakossággal való jó kapcsolat kiépítését és annak megtartását.

A tiszagyulaházi polgárőrök is vittek adományokat

Forrás: Szűcs Gábor-archív

– Az Ukrajnából menekülő családok segítéséből Tisza­gyula­háza sem maradhatott ki. Egyesületünk több éve együttműködik a helyi baptista gyülekezettel, hogy adományokkal segítse a rászorulókat, valamint az állatmenhelyeket is. Ezúttal szintén közösen szerveztünk adománygyűjtést a faluban – mondta Szűcs Gábor. Kezdeményezésükhöz csatlakozott az önkormányzat és a helyi civil szervezetek is. A tiszabecsi általános iskolába juttatták el adományaikat. – Szívfacsaró volt látni az elkeseredett embereket. Leginkább nők és gyermekek érkeztek, de jöttek idős, beteg emberek is. Nehéz volt biztató szavakat mondani olyankor, amikor nekünk fogalmunk sincs, milyen otthonunkat elhagyni, férjtől, apától elszakadni s egy élet munkáját hátrahagyni – fogalmazott az elnök.

Boros Viktor, a Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség elnöke megkeresésünkre elmondta: ők is elkezdtek adományokat gyűjteni, s azokat a hét folyamán viszik el az ukrán határ melletti településekre. – A megyei szövetség továbbá saját költségvetéséből, mintegy 200 ezer forint értékben vásárol kisgyermekeknek való ételeket, használati tárgyakat és ruhákat – tette hozzá.

Bekecs Sándor