Korszerűsödött és bővült is a hajdúböszörményi Csillagvár Óvoda Hét Vezér úti telephelye. Többek között cserélték a nyílászárókat, szigetelték a padlásfödémet, felújították a tetőket.

Kiss Attila polgármester

Forrás: Molnár Péter

– Örülök annak, hogy az óvoda épülete végre a lakosság és az általunk is elvárt szép, modern állapotba került. Amikor egy óvodafelújítást, bővítést avatunk, az mindig a bizakodás jele, hiszen ahol így cselekednek, ott a jövőre gondolnak, a jövőbe fektetnek be – fogalmazott köszöntőjében Kiss Attila polgármester, aki köszönetét fejezte ki a projektben résztvevőknek, valamint a szülőknek is, akik támogatásával az intézmény melléképülete is megújulhatott.

Tiba István, a térség országgyűlési képviselője

Forrás: Molnár Péter

– Életünkben számtalan gonddal kell megküzdenünk, de azt nem szeretnénk, hogy a gyerekeinknek problémája legyen. És azt különösen nem szeretnénk, hogy a gyerekeinket más nevelje, hanem azok a dajkák, óvónők, iskolapedagógusok, akikről a szülő tud, ismeri őket – hangsúlyozta Tiba István, a térség országgyűlési képviselője. – Itt mindannyiunknak a legnagyobb kincse a gyereke. Teljesen mindegy, hogy milyen korú, az életünkben minden döntésünket az motiválja, hogy nekik jó legyen. Szerencsés annak a városnak, országnak a polgára, ahol a vezetés törődik a jövő nemzedékével. Így nem ez az utolsó beruházás itt, hiszen 200 millió forint támogatásból egy bölcsőde kialakítása is folyamatban van - tette hozzá. A beruházást Leleszné Sveda Klára intézményvezető, önkormányzati képviselő vette át, aki beszédében megköszönte a szülők türelmét és támogatását.

Leleszné Sveda Klára intézményvezető

Forrás: Molnár Péter

Az óvoda energetikai korszerűsítésére 30 millió forint európai uniós támogatást nyert az önkormányzat, melyhez további 10 millió forint önerőt társított. Utólagos hőszigetelést kapott az épület falazata, a padlásfödém; cserélték a régi nyílászárókat, valamint a régi épületen lévő tetőszerkezet megerősítését és teljes tetőfedéscseréjét is elvégezték. 32 és fél millió forint hazai forrású támogatásból pedig egy új csoportszobával, valamint a szükséges kiszolgálóhelyiségekkel bővült az intézmény.

Forrás: Molnár Péter

Ehhez további 10 millió 800 ezer forintot társított az önkormányzat, valamint új eszközöket, bútorokat is beszereztek 3 millió forint értékben.

BS