Csaknem nyolc hónapig tartott, míg elkészült a Debreceni Szakképzési Centrum Irinyi János Technikumának az energetikai fejlesztése. A munkálatok hivatalosan a szerda délutáni ünnepélyes szalagátvágással fejeződtek be az Irinyi utcai intézményben. Pósán László honatya először a debreceni szakképzés múltját, majd jövőre mutató létjogosultságát fejtette ki. Úgy fogalmazott: mára bebizonyosodott, hogy jó ötlet volt kettéválasztani a szakképzés és a közoktatás rendszerét, összekapcsolva a gazdaság napi igényeivel. Felidézte, hogy az elmúlt hat évben hat tagintézmény korszerűsödött a debreceni szakképzésben, ami azért is kulcsfontosságú, mert korszerű infrastruktúra nélkül nem lehet korszerű szakképzést kialakítani.A jövő építésének leghatékonyabb eszköze az oktatás fejlesztése – mutatott rá Papp László polgármester. Hangsúlyozta, hogy Debrecen a következő évszázadokban is iskolaváros lesz. Emlékeztetett arra is, hogy a DSZC tagintézményeinek szakmai és infrastrukturális fejlődése egyaránt fontos ahhoz, hogy a szakképzés vonzóvá váljon a diákok számára. Ennek kapcsán kiemelte, hogy míg 2015-ben 7 és félezren, 2021-ben már 11 ezren választották a DSZC-t a diákok közül, és ebben nagy szerepe a van a pedagógusoknak is.



Szilágyi László intézményvezető először arra hívta fel a figyelmet, hogy az iskola 1952-ben mindössze 25 tanulóval nyitotta meg kapuit, ekkor tíz oktató készítette fel a diákokat az akkori dohányipari cég munkaállományába. Ma ezer tanulóval, nyolcvan oktatóval és tíz duális partnerrel működik az intézményünk – fűzte hozzá.



Tirpák Zsolt kancellár a technikum korszerűsítéséről elmondta, hogy nyolc hónap alatt 300 millió forintból 600 külső nyílászáró szigetelését, 200 fűtési szelep beszerelését végezték el, emellett pedig 192 napelemet helyeztek el a tetőn. Kitért arra is, hogy a debreceni szakképzés népszerűségének elengedhetetlen feltétele Debrecen gazdasági fejlődése, mely nemcsak munkahelyet, hanem biztos megélhetést is biztosíthat a diákoknak.

SZD