Aki csak belépett az utóbbi napokban a csökmői könyvtárba, nem győzött csodálkozni és gyönyörködni. A könyvek otthona ugyanis olyan, mintha nem is egy alig kétezer lelkes kis faluban lenne, hanem valami nagyvárosban. Mindez főként a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtárnak köszönhető, amely eddig is igyekezett mindennel ellátni a csökmői intézményt, de ezzel a felújítással minden képzeletet felülmúltak.

Még tavalyi év végén bízták meg az asztalost a méretre tervezett bútorok elkészítésével, de az intézmény zsúfolt programjai miatt csak idén fejeződött be a munka. A csökmői önkormányzat – amely a Faluház és Könyvtár fenntartója – finanszírozta a festést és a laminált padlóburkolat lerakását, a megyei könyvtár pedig a bútorok és szőnyegek elkészítését. Ez idő alatt a megyei könyvtár szolgáltatási osztályának vezetője, Csobán Róbert és munkatársai, Péter Szabolcsné, Szabó Istvánné és Szűcs Ilona, több napot is Csökmőn töltöttek, hogy segítsenek az intézmény dolgozóinak a könyvtár kipakolásában, majd a többezer könyv visszahelyezésében is.

A végeredmény egy modern, minden igénynek megfelelő könyvtár lett, ahová jó érzés belépni, elidőzni. Nagy Tibor polgármester, továbbá a jelenlegi könyvtáros, Nagy Annamária is elégedett a fejlesztéssel, hiszen maguk is tapasztalták, hogy nagyon elavult volt már a harminc éves bútorzat. A korábbi linóleum szakadt és kopott, valamint a festés is ráfért már a falakra. Az intézmény fenntartója és vezetése nagyon hálás a megyei könyvtár igazgatójának, Kovács Béla Lórántnak és munkatársainak, mert mint fogalmazott: nélkülük nem lenne a könyvtár folyamatosan feltöltve a legújabb könyvekkel, újságokkal, és a legmodernebb technikai felszerelésekkel, úgymint számítógépekkel, projektorral, fényképezőgéppel, és még sok-sok egyéb fontos használati tárggyal, berendezéssel.

Az pedig külön érdekesség, hogy ez a szép könyvtár szinte születésnapi ajándéka lett a 2021 decemberében harminc évessé lett Faluháznak. A megújult könyvtárat hamarosan egy kis ünnepi műsorral egybekötve szeretnék hivatalosan is átadni a lakosság számára.

B. Kiss Andrea