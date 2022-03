Komplexitásában kiemelkedő jelentőségűnek nevezte Papp László polgármester az északkeleti városrész fejlesztési programját, melyről Tasó László országgyűlési képvsielővel közös sajtótájékoztatón számolt be szerdán, a felújítás alatt álló Csapókerti Közösségi Ház előtt. Többek között bölcsődeépítés, rendelő- és útfelújítás szerepel a programban.

Tasó László elmondta, hogy a választókerületének három körzetét adja ez a városrész, ahol 26 ezer ember él, és a fejlesztések jelentős mértékben segítik őket, javítják körülményeik komfortját. Arról is beszélt, nagy szükség van a közösségi életre, mely reményei szerint újult erővel tér majd vissza a Csapókerti Közösségi Ház elkészültével.

„Nagyot tudunk lépni”

– Az országgyűlési és önkormányzati képviselők a környékbeliek észrevételeinek figyelembe vételével tettek javaslatot az északkeleti városrészre vonatkozóan egy rendkívül komplex fejlesztési programra. Ez egy kertvárosias, családi házas terület, nyugodt, zöld környezettel, és ezen értékekre tekintettel kell meghatározni a programokat úgy, hogy a lakossági igényeket összeegyeztetjük a környék adottságaival – mondta Papp László. A polgármester szerint itt is az egyik legfontosabb kihívás a közlekedés fejlesztése.

– Köszönhetően Tasó László országgyűlési képviselő hathatós lobbitevékenységének, a múlt héten elindult a Sámsoni út felújítása, mely óriási előrelépés. Ez a projekt életre hívott egy újabb igényt is, amelyet kicsit későbbre terveztünk megvalósítani, de mivel nagyon fontos, hogy a közlekedés fenntartható legyen, idén hozzákezdünk a keleti belső körgyűrű első szakaszához. Ez a Sámsoni út-471-es út, valamint a Kassai út-4-es utat köti össze úgy, hogy biztosítja a kitérés lehetőségét, ami a 471-esen zajló munkafolyamatok miatt is szükséges.

A keleti körgyűrű első, úgynevezett északi szakaszának tervezését idén megkezdjük, és szeretnénk nagyrészt meg is valósítani, bár ez függ többek közt a kisajátításoktól és a nyomvonal pontos meghatározásától is – fejtette ki a városvezető. Elmondta, egyeztettek a 471-es beruházását végző Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-vel (NIF) annak kapcsán, hogy a különszintű közúti-vasúti kereszteződés építésének megkezdéséig szeretné a város ezt a mintegy 2,5 kilométeres összekötő szakaszt megvalósítani, jelentős részben már önkormányzati területen. Megjegyezte: a 471-es főút belterületi szakaszának felújításához kapcsolódóan a becsatlakozó utak nagy része, illetve azok egyes szakaszai is megújulnak.

A március 16-i sajtótájékoztatón a felújítás alatt álló csapókerti közösségi házat is bejártak

Forrás: Molnár Péter

Az intézményfejlesztésekről elmondta, jelentős közösségi élet jellemzi ezt a városrészt, a Csapókerti Közösségi Ház több mint 25 szervezet otthona. Modernizálását többször elhalasztották, mert nem akartak „félmegoldásokat”, most azonban mintegy 600 millió forintból egy teljesen átfogó külső és belső felújításon esik át az épület, így hosszú távon biztosítva lesz a működőképessége. A közelben egyetlen bölcsőde nyújt ellátást, az igény azonban jelentős, ezért a 2021-2027-es uniós ciklusban egy 96 férőhelyes, 8 csoportszobás bölcsőde épül – tudatta Papp László.

Tasó László sok programelemet felsorolt, többek közt megújul az 1960-ban épült Kincseshegy utcai orvosi rendelő, a tervek szerint két csoportszobával bővítik a Mesekert óvodát, továbbá számos helyen járda épül.

– Az itt lakók számára fontos, hogy azok a körülmények, melyek más városrészekben megvannak, itt is elérhetőek legyenek; ebben a következő négy évben is nagyot tudunk lépni – hangsúlyozta. Beszélt azon törekvéséről, mely szerint olyan programok valósuljanak meg a kormány támogatásával, amik külön, a választókerület részeként kezelik ezt a városrészt.

– Egyeztettünk a NIF-el, költséget vállal abban, hogy a vasúti felüljáró megépülhessen, tudjuk ugyanis, hogy felgyorsítják a 100-as vonal felújítását, és ez is sokat jelent majd abban, hogy a 4-es és 471-es út összekötése megtörténhessen – hangsúlyozta. – Rengeteg terv van. Az itt élők szeretnék, hogy legyen egyszerre sok levegő, parkosítás, zöld felület, szolgáltatások, sportolási lehetőség, és egy bizakodó közösség; ezekért érdemes dolgozni – összegzett Tasó László.

SzT