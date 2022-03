Sikerrel zárult a Debreceni Egyetem oktatásfejlesztési projektje, amelynek köszönhetően jelentős előrelépés történt az egyetem képzési szolgáltatásai terén.

A program közel 4 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatással valósult meg, több mint 26 ezer résztvevő bevonásával. – Ilyen nagyságrendű oktatásfejlesztési program a Debreceni Egyetem megalakulása óta még nem volt az intézményben. Az egyetem számára elsőrendű stratégiai kérdés az oktatás minősége. Ha nemzetközi mércével mérjük az egyetem minőségi mutatóit, akkor nem állunk rosszul, de ahhoz, hogy ez így is maradjon, állandó anyagi és szellemi beruházásokat kell végeznünk – fejtette ki prof. dr. Bartha Elek, a projekt szakmai vezetője. Kiemelte továbbá, hogy az egyetem 14 kara mellett az intézmény több mint 20 szervezeti egysége is bekapcsolódott a nagyszabású projektbe. A 2016 és 2021 között létrejövő tevékenységek a felsőoktatásban jelenlévők lemorzsolódásának csökkentése mellett hozzájárultak a korszerű jelenléti és távoktatás kialakításához. A program keretében elkészült tananyagok versenyképes tudást biztosítanak az intézménybe jelentkező, valamint a képzésben részt vevő hallgatók számára. Az e-learninggel kapcsolatos fejlesztések pedig tovább bővítették az egyetem oktatási kínálatát. Az új tananyagok kidolgozásának köszönhetően könnyebben elérhetőek lettek az oktatási anyagok és segédanyagok. Az orvos- és egészségtudományi képzési területen olyan idegen nyelvű képzéseket, szakmai gyakorlatokat indítottak be, amelyek ezelőtt hiányoztak az intézmény kínálatából.

Az egyetemi könyvtár olyan kollaborációs tér kialakítását valósította meg, amely kiemelten fontos az online kurzusok rendszerének kialakításában. A koncepció elősegíti a képzési kapacitások modernizálását, valamint a tudásbázisok növelését, hozzáférésük javítását. A Kisvárdai Közösségi Felsőoktatási Képző Központban tervezett képzési programok kiterjesztése növelte a felsőoktatási szolgáltatások területi lefedettségét. – Az egyetemi hallgatókon kívül más társadalmi rétegek számára is elérhetővé tettük a hozzáférést – mondta a projekt szakmai vezetője. A társadalmi szerepvállalás erősítése érdekében dolgozták ki a Szenior Egyetem elnevezésű programot a lakosság azon tagjai számára, akik már nem tartoznak a felsőoktatási képzések célcsoportjába, de tudásukat szeretnék bővíteni.

Az egyetemen tanuló diákok a programnak köszönhetően nemcsak az oktatásban, de a társadalmi szerepvállalás és a rekreációs tevékenységek terén is rengeteg tapasztalattal gazdagodtak. Az új képzési programok és módszertani elemek bevezetésével az intézmény ellenállóképessége nagymértékben javult a koronavírus-járvány okozta problémákkal szemben.

Panyiczki-Berényi Viktória