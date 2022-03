Megkezdődött a Derék utca és a Kishegyesi út sarkánál lévő útszakasz átépítése. A kereszteződés egy – a Derék utca felől a belváros irányába tartó – jobbra kanyarodó sávval fog bővülni, jelentette be Pósán László a helyszínen tartott sajtótájékoztatón szerda délelőtt.

Forrás: Czinege Melinda

– Ennek a közlekedésfejlesztésnek a célja, hogy megnövelje a közút áteresztő képességét, és gyorsítsa a haladást. Számos más helyen ez a megoldás már bevált a városban. A Leiningen utca végénél – ahol elsőként valósult meg hasonló átalakítás – kifejezetten működőképes, láthatóan kevésbé torlódnak fel az autók, és jelentősen felgyorsult a forgalom. Ez a jobbra kanyarodó sáv kapcsolódik egyéb közlekedésfejlesztési elképzelésekhez, egészen pontosan a Kishegyesi út több szakaszban ütemezett kapacitásbővítést célzó felújításához – árulta el az országgyűlési képviselő hozzátéve, a szerződés szerint a kivitelezőnek ősz végéig kell végeznie a munkálatokkal, ám a hasonló útfejlesztések az időjárás függvényében általában jóval hamarabb elkészülnek. Ehhez Pósán László a környékbeli lakók türelmét és megértését kérte.

Forrás: Czinege Melinda

Varga András kihangsúlyozta, a Tócóskert zöldülése mellett a város igyekszik igazodni a növekvő gépjárműforgalomhoz is. Az önkormányzati képviselő az útépítés részleteire kitérve elmondta, a nagyjából 120 millió forint összegű beruházás önkormányzati forrásból valósul meg.

Forrás: Czinege Melinda

– A 162 négyzetméteres hosszúságú kanyarodósávval együtt csapadékvíz-elvezető rendszert is telepítünk, valamint a jelzőlámpák áthelyezése is része a fejlesztésnek – fejtette ki. Varga András a Napló kérdésére pontosította: maga a jobbra kanyarodó sáv is jelzőlámpát kap, és a Kishegyesi útba annak szélesítése nélkül fog becsatlakozni.