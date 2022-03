Energetikai és homlokzati fejlesztés, valamint infrastrukturális bővítés is történt az elmúlt hónapokban a Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Technikumban. A beruházásról szerdán tájékoztattak az intézmény Varga utcai épületében.

Mint elhangzott, kormányzati támogatással nemcsak felújítás, hanem eszközfejlesztés is történt, így a jövőben az ott tanuló diákok a legmodernebb szimulációs eszközökkel gyarapíthatják tudásukat. Papp László polgármester elmondta, hogy az utóbbi években nemcsak a Debreceni Egyetem és a DSZC intézményei, hanem a tankerülethez tartozó általános iskolák és az óvodák fejlesztése is folyamatos, ezek a beruházások eddig több tízmilliárd forint értékben valósultak meg. – A DSZC minden irányt lefed, amire Debrecen gazdasági fejlődéséhez kell – hangsúlyozta.

- A szakképzés már a reformkor idején kulcsfontosságú volt az ország gyarapodása szempontjából – kezdte ünnepi beszédét Pósán László országgyűlési képviselő. Hozzáfűzte, hogy a város gazdaságának növekedésében nagy szerepe van az oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésének. Elmondta, hogy

a Debreceni Szakképzési Centrum intézményeinek 60 százalékát már korszerűsítették, a következő három-négy éven belül pedig a több iskola is megújulhat.

A Beruházás részleteit Papp László polgármester ismertette. Úgy fogalmazott: évek óta intenzív és átfogó felújítási program jellemzi a teljes oktatási rendszerét. – Ez azért is fontos, mert a város vonzereje jelentős mértékben múlik azon, hogy milyen infrastrukturális feltételeket tudunk biztosítani a fiataloknak – tette hozzá.



Nagyné Pálinkás Anikó intézményvezető a beruházás részleteit ismertette.

A szakképzés átalakulása, a helyi beruházások és az építőipar népszerűsödése miatt idén 672 nappali és 162 felnőttoktatásra jelentkező tanulóval kezdték a tanévet, ez százzal több mint az előző évi létszám.

Gajdos Csaba építészmérnök tervezése alapján a közelmúltban fejezték be az iskola és a tornaterem homlokzati rekonstrukcióját, új hőszigetelést kapott a homlokzat és kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették a fűtést, és liftet építettek be, ezzel akadálymentesítve a létesítményt. Az épület korszerűsítésén kívül a képzések modernizációjához szükséges eszközöket is beszerezték.



Tirpák Zsolt kancellár arra emlékeztetett, hogy a Szakképzés 4.0 stratégia megfogalmazta a kiemelt célokat és a lehetőségeket, melyeket a DSZC követ. A szakképzés akkor lesz vonz, ha a iskolai környezet is, ez egyrészt a igényesség és az élhetőség kialakítása, másrészt a modern technológia kialakítását jelenti. Fontos, hogy a szakképzés karrier legyen a diákok számára, ez a duális képzéssel valósulhat meg. Nem fordulhat elő, hogy a diákok hiányos tudással lépnek a munkaerőpiacra, mert a vállaltok és az iskola közösen alakíthatják ki a tananyagot és a és közösen végezhetik a képzést.



A technikum megújult épületének nyilvános átadását szalagátvással zárták.

SZD