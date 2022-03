Ünnepélyes keretek között fogadták a Magyar Honvédség Koszovói NATO erők 25. váltásában részt vevő állományát csütörtök délelőtt a Kossuth téren. Az eseményen a békefenntartó katonák hazaérkezésének tiszteletére részt vett Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke, Apáti Zoltán dandártábornok, Farkas Sándor alezredes, a társfegyveres testületek vezetői, valamint a katonák családtagjai is.

Kósa Lajos, a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke beszédében felelevenítette az elmúlt évtizedekben a közvetlen szomszédságainkban dúló konfliktusokat. Kezdve a román, a tíz évig elhúzódó jugoszláv, majd a 2014-es ukrán polgárháborúval, ami nyílt háborúhoz vezetett Ukrajna és a világ egyik atomhatalma között.

Kósa Lajos, a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke

Forrás: Kiss Annamarie

– A februárban elkezdődött háború óta a biztonság a világ számos válságövezetében romlott, így Koszovóban is, ahol a NATO legnagyobb szárazföldi kontingense egy magyar tábornok vezetésével kitűnően megállta a helyét. Kulcskérdés, hogy a Magyar Honvédség a szövetségi rendszerén belül eleget tegyen a feladatainak, hiszen ez alapozza meg a NATO-együttműködést, és azt, hogy Magyarország a szövetséggel együtt minden támadást képes legyen elhárítani – mondta az elnök. Kósa Lajos leszögezte: Magyarország a békében érdekelt, bármilyen politikai konfliktusra a legrosszabb megoldás a háború. Kiállunk Ukrajna területi integritása mellett, ugyanakkor Ukrajna nem NATO-tag. Ezért az ország célkitűzése egyrészt az, hogy kimaradjon a háborúból, valamint az is, hogy a háború árát ne a magyar nép fizesse meg. – Magyarország biztonságának fontos eleme a Magyar Honvédség ereje, felkészültsége, a hadiipar fejlesztése is – tette hozzá. Kósa Lajos emlékeztetett rá, hogy a baloldal – akkori kormányzása idején – olyan döntést hozott, amely a honvédséget eszközeitől megfosztotta, páncélos állományunkat Iraknak adta, leszerelte az eljáró tüzérséget, valamint megszüntette a sorkatonaságot. Mint mondta, a jelenlegi kormány ezt észlelve évekkel ezelőtt visszaállította a haderőfejlesztést, bevezette az önkéntes katonaságot és fejlesztette a hadiipart, ami nélkül nehezen biztosítható egy veszélyes helyzetben a honvédség harcképessége és hazánk védelme.