Leginkább a fejlesztések eredményére és a jövőbeli tervekre voltak kíváncsiak a konyáriak, akik minden települést érintő ügyről tájékozódhattak a nemrégen tartott, közmeghallgatással egybekötött falugyűlésen.



A konyári fejlesztések több szférát érintettek. Az elmúlt évek alatt pályázati támogatásoknak köszönhetően fejlődött a falumúzeum, a közpark, az óvoda, a tájház, az orvosi és a fogorvosi rendelő. Emellett nagy értékű eszközöket vásárolhattak, amelyek a mezőgazdasági munkavégzést és a község karbantartását is segítik, valamint nagy álma vált valóra a helyieknek azzal is, hogy megépülhetett a tornacsarnok.

A beruházások nyomot hagytak a településen, a fejlődést csak az nem veszi észre, aki nem szeretné. Korszerűbb úton haladhatunk Konyár és Derecske között, de több belterületi utunk is fejlődött. Most is láthatja a lakosság, hogy újul a hivatal épülete, továbbá, hogy épül a helyi bölcsőde

– sorolta Vig Szilárd polgármester.

Nem alakult ki vita



Kíváncsiak voltak a jelenlévők a fejlesztéseken túl a közfoglalkoztatási programok eredményére, továbbá a település költségvetésére is. – Konyár vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy fejlődjön a falu, ezt sokan látják és elismerik. Szerencsére sok elégedett lakó van. Az önkormányzat a rendelkezésére álló erőforrásokat a köz megelégedésére igyekszik felhasználni. A következőkben célunk újabb belterületi utak fejlesztése, ennek érdekében pályázatot is nyújtunk be – tette hozzá Vig Szilárd.



Konyáron egyébként rendszeresen, évente egyszer tartanak falugyűlést, viszont a tavalyi esztendőben a járványhelyzet miatt nem volt erre lehetőségük. Éppen ezért az érdeklődők most a 2020/21-es időszakot illetően hallhattak beszámolót a település első emberétől. A találkozón mintegy hatvanan vettek részt, köztük intézményvezetők, képviselő-testületi tagok, önkormányzati dolgozók és lakók, illetve jelen volt Vitányi István országgyűlési képviselő, aki elmondta, hogy a konyáriak a jövőben is számíthatnak a támogatására, továbbá Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnöke. A közmeghallgatáson nem alakult ki vita, a polgármester szerint ennek az az oka, hogy mindenki beláthatta: fejlődött a település az elmúlt időszakban.

BBI