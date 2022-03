Papp László polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy a város új élményközpontja lett a Liget tér, a Csapókert pedig Debrecen egyik legdinamikusabban fejlődő városrésze.

Debrecen gazdasági, kulturális és oktatási intézményeinek fejlődése nemcsak országosan, hanem nemzetközi szinten is egyedülálló

– mutatott rá.

Tasó László honatya a találkozás öröméről beszélt a többféle sportágnak és programoknak helyt adó Liget tér kapcsán. Kiemelte, hogy a tér tartalommal is megtelik a jövőben, és érdemes azért dolgozni, hogy közösségek jöjjenek létre. Kitért a Kárpátaljáról hazánkba menekülő emberek megsegítésének fontosságára is, majd hozzáfűzte, hogy ha a lakosság bizalmat szavaz, a választások után is töretlenül folytatják a munkát a debreceniekért.

SZD