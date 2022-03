– Minden kormányzás minőségét jelzi az, hogyan gondoskodik azokról, akik már, vagy még nem tudnak önmagukról gondoskodni – hangsúlyozta köszöntőjében Szabó Lukács Imre polgármester. – A most felújított tornacsarnok még az első Orbán-kormány idején nyert pályázatot a megépüléshez, de a kivitelezést már 2002 után a Gyurcsány-kormány végezte. A most végrehajtott fejlesztésre nem utolsósorban azért volt szükség, hogy a hibákat kiküszöböljék. Az idősek otthonának esetében is hasonló problémák voltak – tette hozzá.

A hajdúbagosi tornaterem felújításának munkálatai a tetőszerkezet javítását, hőszigetelését, és a nyílászárók cseréjét jelentették.

– A diákok a mindennapos testnevelés révén felkészülhetnek arra, hogy felnőttként is egészségesen tudjanak élni – szólt az ünnepségen Majosi Pálma, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatója.

Megfelelő környezetben

A hencidai fejlesztést szintén csütörtökön adták át. A településen a Magyar falu program mintegy 42 millió forint vissza nem térítendő támogatásából megújult az iskolaépület, a diákok immár megfelelő infrastrukturális környezetben, korszerű oktatási körülmények között vehetnek részt a tanórákon. A projekt során megvalósult az intézmény energetikai célú felújítása, az iskolaépület egészére utólagos homlokzati hőszigetelés került, megtörtént a homlokzati nyílászárók cseréje és az épület tetőfedése.

A gáborjáni önkormányzat pedig mintegy 37 millió forintot nyert el, ez az összeg is a fiatalokat szolgálta: az iskolaépület korszerűsítésére fordította a település vezetése. A beruházás elkészült, a hivatalos átadót később tartják.

Kiváló lehetőséget kínál

A Magyar falu programnak köszönhetően az elmúlt három évben országszerte újultak meg óvodák, iskolák, orvosi rendelők, szolgálati lakások, polgármesteri hivatalok, művelődési házak, temetők, utak, járdák és kerékpárutak. Továbbá támogatta az önkormányzatok eszközbeszerzéseit is. Hajdú-Bihar megye déli részén, a Hajdú 4-es választókörzetnek igazán kedvező lehetőségeket kínált. A körzet 41 településéből 36 jogosult a pályázatra, és ezzel éltek is az önkormányzatok:

három év alatt összesen három milliárd forint támogatást fordíthattak fejlesztésekre.

Vitányi István országgyűlési képviselő kiemelte: a Magyar falu programra fordított összeg folyamatosan nőtt, idén már 300 milliárd forint volt. A pályázatok többek között a vállalkozások, a falusi kisboltok és turizmus fejlődését is támogatják.

