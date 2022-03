Interaktív, elméleti és gyakorlati feladatokat tartalmazó programsorozat indult hétfőn Hajdúböszörményben, a Bocskai téren. A HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. Road Safety – a biztonság az első elnevezésű országjáró közlekedésbiztonsági oktatást célzó rendezvényéről hétfő reggel tartottak sajtótájékoztatót.

Forrás: Czinege Melinda

– Tavaly, a HUMDA megalakulásával kerestük azt az edukációs lehetőséget, amelynek középpontjában a közlekedésbiztonságra nevelés áll. Pedagógusok véleményét is kikérve, úgy döntöttünk, hogy első- és második osztályos gyerekeket vonunk be ebbe, mivel ők azok, akik a legtöbb forgalmi szituációval találkoznak és nyitottak a tanulásra – hangsúlyozta Weingartner Balázs vezérigazgató. – Ezzel a közös szemléletformálással hozzájárulunk ahhoz, hogy ne csak a gyermek, hanem a szülők is egy tudatosabb közlekedési kultúra felé forduljanak – mondta, majd hozzátette: a tapasztalatokat szeretnék átadni a pedagógusok számára is, hogy azokat be lehessen építeni az iskolai oktatásba is.

Tiba István országgyűlési képviselő

Forrás: Czinege Melinda

– Folyamatosan küzdünk mindannyian a közlekedés biztonsága érdekében. A legjobb megelőzés az, ha már gyerekkorban rögzülnek a legfontosabb szabályok. A gyermeki szó mindig őszinte. Ha itt tanul, lát valamit, akkor azt jó szándékból otthon is el fogja mondani és a szülő figyelmét is felkelti erre a témára – mutatott rá Tiba István országgyűlési képviselő. Hozzátette: ebben a választókerületben először jelent meg ez a rendezvény, de a cél, hogy az ehhez hasonló kezdeményezések gyakoribbá váljanak.

Kiss Attila polgármester elmondta, Hajdúböszörményben – ahogy számos más alföldi városban is – jellemző, hogy a lakosok nagy része kerékpárral közlekedik. A biztonságuk érdekében folyamatosan épülnek ki bicikliutak a városban. A városvezető is hangsúlyozta, hogy a szemléletformálást már gyermekkorban el kell kezdeni.

Dienes Imre, a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság vezetője elmondta: a helyi rendvédelmi szervezet is kiemelten foglalkozik a közlekedésbiztonsági szemléletformálással, a hét második felében ők is tartanak foglalkozásokat. A rendezvény április 1-ig várja minden nap az érdeklődőket.

BS