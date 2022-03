A vezető az idén több lakossági tanácsadást tervez. A március 3-i alkalomra Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szóvivője látogatott a városba, ezt megelőzően pedig – felkérésre – már sikerült is megtartani az első szűrőnapot.

A művelődési központ adta a helyszínt, így annak előterében és első emeletén fogadták az ingyenes szűrést igénybe vevő lakosokat orvosok, szakasszisztensek, akik kedvesen és készségesen ellátták tanácsokkal is a betérőket.

– A 21. században rengeteg a krónikus betegség, viszont nagyon sok ember nem veszi komolyan a szűrővizsgálatokat. Ezek a szűrések pedig ingyenesek, és fontos, hogy a mutatott eredmény ajánlás arra, hogy amennyiben szükséges, a háziorvoshoz, szakorvoshoz forduljon az érintett. Hiszen egy egyszerű vizsgálat előjelezhet komoly problémákat

– mondta Böcsödi István főszervező, a Járóbeteg-ellátó Centrum igazgatója. Az ingyenes lehetőséget elsősorban az idősebb korosztály használta ki. Kissné Tisza Marika a közösségi médiából értesült a lehetőségről. Ismerőseinek is szólt, ne hagyják ki, hiszen így nem kell hónapokat várni, mint esetleg egy beutalónál.

A Derűs Alkony Nyugdíjas Klub művészeti csoportjának tagjai délutáni összejövetelük végeztével találták szembe magukat a lehetőséggel. Bak Jánosné is nagyon örült az alkalomnak. – Én is végigjárom a szűréseket. Ebben a korban hasznos, és nagyon jó, hogy itt van helyben, nekünk az utazás is nehezebb már. Nem kell várólistán lenni, szépen halad a vizsgálati sor, örülök, hogy megszervezték – mondta. Noszogatására férje is leült vérnyomás- és vércukormérésre. Nem szeret sem orvoshoz, sem vizsgálatokra járni, de belátta: nem árt az ellenőrzés.

Az első emeleten a nőgyógyászati daganatos megbetegedések ellen küzdő Mályvavirág Alapítvány tájékoztató füzeteit is fellelhették a szűrés résztvevői. Az egyik helyiségben pedig a járóbeteg-ellátó bőrgyógyász szakorvosa várta az érkezőket szűrővizsgálatra. Bodnár Edina doktornő hangsúlyozta, nagyon fontos volna, hogy mindenki legalább évente egyszer, ha sok az anyajegye, fél évente részt vegyen szűrésen az alattomos bőrrák időbeni felfedezése érdekében.

Tibai Irma