A régi ipari park utolsó önkormányzati tulajdonban lévő területének új tulajdonosáról is határozott a berettyúújfalui képviselő-testület február 24-én; Muraközi István polgármester szerint az értékesített ingatlan a település életképességét tükrözi.

Testületi döntések

Összesen 12 előterjesztésről hozott döntést a képviselő-testület. Így egyhangúlag elfogadták a bölcsődében, a köznevelési és szociális intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló előterjesztést, továbbá a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet.

A testület elfogadta a munkaerőpiaci programban, képzésben résztvevők ösztönző támogatásáról szóló önkormányzati rendeletet, és ezzel összefüggésben tárgyalták az induló EFOP „Humán szolgáltatás fejlesztése Berettyóújfalu és vonzáskörzetében” elnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési eljárást is. A közbeszerzést már tavaly ősszel elindították, de akkor minden ajánlat érvénytelennek minősült, ezért októberben újra kiírta a testület a közbeszerzést. A projektnek köszönhetően Berettyóújfalu területén, továbbá Pocsajon, Szentpéterszegen, Váncsodon és Gáborjánban is mint konzorciumban részt vevő településeken képzések, felmérések és mentorálás zajlik, mindez a jelentkezőket a munkaerőpiaci elhelyezkedésben segítheti.

Elkelt az utolsó terület Korábbi testületi ülésen döntöttek az új északi ipari területnek a betelepüléséről, most a régi ipari parkban található utolsó önkormányzati tulajdonban lévő terület új tulajdonosának kijelöléséről is határozott a testület. Az érintett ingatlan értékesítéséről még 2018-ban döntöttek, most két cég licitált a területért. Végül mintegy nettó 32 millió forintos ajánlattal egy mezőgazdasági gépek szervizelésével foglalkozó budapesti cég lett az új tulajdonos, a vállalat üzemcsarnokot hozna létre az ingatlanon.

– Jelenleg Berettyóújfaluban nincs ipari tevékenységre alkalmas eladó ingatlanunk – mondta Muraközi István polgármester, hozzátéve: mivel érdeklődés mutatkozik, a következőkben érdemes a Földes felé vezető 42-es főút melletti, továbbá a lőtérnél lévő terület ipari fejlesztésére koncentrálniuk.

BBI