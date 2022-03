Nettó 25 millió forintért végez marketingtevékenységet a budapesti székhelyű Empire Event Kft. a Sziget-kék Tematikus Park projekttel kapcsolatosan. A vállalkozó feladata többek között két imázsfilm elkészítése, PR és egyéb reklámok tervezése, információs táblák installálása, a parkot bemutató anyag írása, az attrakciót népszerűsítő leporello tervezése és 3000 példányban való legyártása. Emellett plakátok tervezése és gyártása (300 darab), két kifestő tervezése, gyártása (2000 darab), egy magazin jellegű foglalkoztató füzet tervezése, gyártása (1000 darab), egy társasjáték megtervezése, gyártása (500 darab), továbbá egy Facebook-oldal létrehozása és egy Facebook-kampány megvalósítása is. A projekt részeként két kabalafigurát készítenek, legyártanak egy nagy- és 600 kisméretű plüssfigurát, valamint 8 plüss ajándéktárgyat is. Készül még 2000 színezhető alátét, 300 hűtőmágnes, 600 öntapadós matrica, 50 bögre. Vásárolnak ceruzakészletet, léggömböket, hátizsákokat, legyezőket, jelmezeket és zsírkrétákat is – derül ki a március 11-i Közbeszerzési Értesítőből.

A munkáról szóló vállalkozási szerződést február 28-án írta alá az önkormányzat és a nyertes pályázó képviselője.

Mint ismert, egész évben ingyenesen látogatható tematikus parkká alakul át a több mint 20 éves Ötholdas Pagony játszótér a Nagyerdőn, ahol az eddigieknél kétszer nagyobb zöld területen várják a családokat. Az Oláh Gábor utcai park Szabó Magda Sziget-kék című ifjúsági regénye inspirálta fantáziavilágba kalauzolja majd el a gyerekeket és a felnőtteket.

A fejlesztés 1 milliárd 130 millió forintból valósul meg.

