A Tiszántúli Református Egyházkerület szombaton tartotta a Hitoktatók találkozóját a Debreceni Református Nagytemplomban és a Református Kollégiumban. A hitoktatók és lelkipásztor azért találkoztak, hogy a hitoktatással kapcsolatban előadásokat hallgassanak meg, eszmecseréket folytassanak.

Minden országrészből

Fekete Károly püspök lapunknak nyilatkozott az esemény jelentőségéről. – Még mielőtt egyházunk elnöksége kitűzte volna ezt az esztendőt a hitoktatás évének, egyházkerületünk elfogadta és támogatta azt a kezdeményezésemet, hogy megrendezzük a hitoktatók első tiszántúli találkozóját. Vagyis kiemelt figyelmet kap idén ez a szakmai terület. Együtt töltekezünk szellemileg-lelkileg a „Hirdesd az Igét!” program keretében. A Tiszántúli Református Egyházkerület hitoktatással foglalkozó szakembereit hívtuk meg. A kilenc egyházmegyéből – Záhonytól Szegedig – mintegy 300 regisztrált jelentkezőt, illetve más egyházkerületből is érdeklődőket – fejtette ki a püspök, aki a hitoktatás aktualitásaira is kitért.

Forrás: Kiss Annamarie

– A műhelymunka témái tükrözik ezeket. Egyebek mellett foglalkozunk a kreativitás szerepével, a történetek feldolgozásának módszereivel, a család és hitoktatás témakörével, a digitális eszközök használatával a hitoktatásban, a nyári táborok programjainak kialakításával, valamint az egyházi iskolák hitoktatásának speciális kérdéseivel is – mondta.

Forrás: Kiss Annamarie

Arra a kérdésre, hogy melyek az ismérvei egy jó hitoktatónak, így felelt.

– Hittel teli, küldetéses ember, akinek a szemnyitogatás a feladata. Ráirányítja a figyelmet a Szentírás életet formáló tanításaira. Krisztus egyházának reprezentánsa, egyszemélyes missziós egység, előretolt ék az Evangélium terjedéséért. A jó hitoktató gazdagító személyiség a kincskereső ifjú emberek világában.

Életcélt sugalmaz, igazságkeresésre ösztönöz, egységet munkál, külső-belső egyensúlyteremtésen fáradozik. A valamivé, valakivé válás korszakában bábáskodik a gyermekek, és ifjak felnőttségre születésében és közben előre segíti őket a hitfejlődés útján is. A jó hitoktató életpéldájával igazodási pont egy nagyon is bizonytalanná váló világban. Tanítása exisztenciális: a tanításában él és életével is tanít – foglalta össze.