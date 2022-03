A krónikus beteg gyermekek gyógyulásában meghatározó szerepet játszik a támogató környezet és a családtagok közelsége – állítják a gyermekgyógyászatban dolgozó szakemberek. A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítványnak köszönhetően a Debreceni Gyermekklinika egyik használaton kívüli padlásán hozzák létre a Ronald McDonald Családközpontot, azaz a családbarát közösségi teret azért, hogy támogathassák a családokat gyermekük kórházi kezelése során.

A 170 négyzetméteres, konyhával, étkezővel, fürdővel, valamint tanulásra és elvonulásra is alkalmas terekkel felszerelt közösségi helyiségben a kórházban hosszabb időt eltöltő gyermekek a szüleikkel közösen pihenhetnek, játszhatnak és töltődhetnek fel a kezelések között – térítésmentesen.

– Ez egy olyan közösségi tér lesz, ahol szakképzett kollégák mellett tölthetnek el az érintettek tartalmas, minőségi időt. Alapítványi kötelékben nyílik a családközpont a Nagyerdei körúton, a Debreceni Egyetem Klinikai Központban. Nagy örömünkre szolgál, hogy a klinika teret biztosít az alapítvány számára, így hozzájárulhatunk a kis betegek mielőbbi gyógyulásához – fogalmazott Cserháti Gabriella, a debreceni McDonald's éttermek üzemeltetője. A központ létrehozásával lehetőség nyílik egy olyan intim közegbe való visszavonulásra, ahol a családtagok együtt lehetnek. Továbbá arra is, hogy az ápolás hosszú, és olykor megterhelő folyamatából a szülő egy kicsit ki tudjon lépni, önmaga vagy sorstársai segítségével erőt meríthessen. Az építkezés jó ütemben halad, a tervek szerint április elejére elkészül a Ronald McDonald Családközpont, és hamarosan már birtokba is vehetik a gyerekek és szüleik a modern felszerelésekkel berendezett helyet, amely 10-től 19 óráig várja a látogatókat.

Sok kicsi sokra megy

A felújítást, a berendezést és a szakképzett kollégákat is az alapítvány finanszírozza a nagylelkű felajánlásoknak, támogatásoknak köszönhetően. A hazai McDonald's éttermekben kihelyezett perselyekben gyűjtik a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítványnak szánt adományokat, valamint minden Happy Meal menü árából 5 forint az alapítványhoz kerül. – Ezen kívül van alapítványi hetünk is, általában novemberben, amikor minden hazai McDonald’s étterem egy termék árából bizonyos összeget felajánl a Ronald Házak részére.

Régebben híres sportolók, színészek is segítettek az értékesítésben az alapítványi hét egyik napján, de a járvány miatt ez most nem lehetséges. A hazai McDonald’s rendszer dolgozóit is arra kérjük, amennyiben szeretnék, adójuk egy százalékával támogassák a Ronald Alapítvány működését, és természetesen más csatornákon is próbálunk eljutni az emberekhez, bízva segítségükben

– mondta Cserháti Gabriella. A köztudottan lokálpatrióta ügyvezető büszkeséggel mesélte, hogy 2022-től ő is a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány kuratóriumi tagja. A felkérést nagy megtiszteltetésnek, egyben nagy feladatnak is tekinti. – Azt gondolom, hogy mindannyian, akik ezzel foglalkozunk, szívvel-lélekkel azért dolgozunk, hogy segíthessünk. Öröm, hogy Debrecenben nyílhat meg az első hazai Ronald McDonald Családközpont, amely létrejöttéhez hárommillió forintot ajánlottam fel. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a hazai McDonald’s franchise partnerei is segíthetnek, például bútorokat, berendezési tárgyakat, elektronikai eszközöket vásárolhatnak a cívisvárosi Ronald McDonald Családközpont részére, amit igazán nagylelkű gesztusnak tartunk – tudatta az üzemeltető.

A Debreceni Egyetem mindenben segít

– Nagyon jó partnerre találtunk a Debreceni Egyetem Klinikai Központ vezetőségében, dolgozóiban. Szabó Tamás, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Intézet igazgatója, Berkes Andrea, a Gyermekgyógyászati Klinika adjunktusa, aki az alapítvány kuratóriumának és egészségügyi bizottságának a tagja, valamint Vattai Györgyné vezető ápoló is hatalmas segítségünkre van – mondta el Konyári Andrea, a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Operatív Igazgatója, hozzátéve, májusban lesz egy konferencia Debrecenben, ahol a családközpontú szemlélet megfogalmazása, bemutatása kerül előtérbe.

Ez egy olyan megközelítési mód, ahol az egészségügyi folyamat és döntéshozatal a család és az egészségügyi szolgáltató közötti partnerségben történik. Általános alapelvei a család bevonása, a nyílt és tárgyilagos információmegosztás, a különbségek tisztelete és elfogadása, a folyamatos együttműködés és egyeztetés az egészségügyi ellátás során. A családközpontú szemléletben a család támogató közelsége, a szülők, testvérek megnyugtató jelenléte és a gyógyulásra tett pozitív hatása kritikus elemei a gondozásnak, a családon és a közösségen belüli életminőség kontextusában. A megközelítést számos klinikai gyakorlat, kórház és egészségügyi csoport az előremutató gyermekegészségügyi ellátás szabványának tekinti. A széles körű támogatás ellenére jelenleg még nem igazán elterjedt a klinikai gyakorlatban.

Fogarasi Renáta