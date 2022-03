Újabb mérföldkőhöz érkezett Hajdúszovát, három évtized elteltével újra bölcsőde működik a településen. A Makláry-Pap Mór utcán található új mini bölcsődét csütörtök délelőtt adták át ünnepélyes keretek között, április 15-től pedig már a gyerekzsivaj töltheti meg a pillangókkal és virágokkal tarkított falakat. Váradi Jenő polgármester az ünnepségen felidézte, 2017-ben döntött a képviselő-testület egy egycsoportos bölcsőde kialakításáról a Széchenyi utcai óvoda épületében, majd 2021-ben uniós forrást nyertek a kétcsoportos mini bölcsőde megépítésére. A beruházásra 94 millió forint támogatást kaptak, ehhez még 50 millió forintnyi önerőt tett az önkormányzat. – Örülök, hogy ismét hozzá tudtunk tenni olyat Hajdúszovát életéhez, amely gyökeresen meg tudja változtatni a gyermekellátást. Ebben a gyönyörű épületben 16 gyermek elhelyezésére van lehetőség, 16 édesanyának segíti a munkába állást, s az sem közömbös, hogy négy új dolgozót tudunk alkalmazni az intézményben – hangsúlyozta a polgármester az új játékokkal, bútorokkal felszerelt és napelemrendszerrel ellátott épület előtt.

Egy fejlesztési időszak vége felé vagyunk, egy újnak pedig már megtettük az első lépéseit – mondta Bodó Sándor államtitkár. A térség országgyűlési képviselője felidézte, több fronton erősödött és szépült Hajdúszovát az utóbbi években. Megújult a hivatal, az orvosi rendelő, szociális ellátó intézmény, s több útépítés is volt a településen. Az iskolát is fejlesztették, a mini bölcsőde megépítése pedig egy tartozás volt. A képviselő tudatta, itt nem ér véget a folyamat, az önkormányzat több mint 400 millió forintot nyert egy bölcsőde építésére, ezzel már az összes igényt ki tudják majd elégíteni. Bodó Sándor szerint azonban még ez sem elég, hiszen az óvodával is akad bőven teendő, ez a TOP Plusz forrásaiból oldódhat meg a jövőben. – Nem csak települési szinten kell lehetőséget biztosítani. Hiába lennének itt ezek a szép intézmények, ha nem lennének gyerekek. A családok ma már azt mondják, hogy megéri gyereket vállalni, hiszen soha nem voltak ilyen bőségesek azok a családi kedvezmények, amelyek most rendelkezésre állnak. A fiatalokra még inkább oda kell figyelnünk, azért is, mert nem mindegy, hogy a nemzetet kik alkotják – hangsúlyozta az államtitkár. Bodó Sándor leszögezte, kellenek a gyermekek, a fiatal családok, intézmények, meg kell becsülni az idősebbeket, segíteni kell az önkormányzatokat, s a kormányzatnak, a megyei döntéshozóknak együtt kell működniük. Mint mondta, ezt az utat választották eddig is, ezen szeretnének járni a következő időszakban is.

Pajna Zoltán úgy fogalmazott, mindig felemelő érzés egy ilyen intézmény avatása. – A mai emberek a bölcsődét, az óvodát, az iskolát a következő generációknak építik. A mi felelősségünk, hogy időben meghozzuk azokat a döntéseket, amelyek számukra nagyon fontosak lesznek – vallja a megyei közgyűlés elnöke. Úgy véli, ma még nagyobb szükség van a vidékre, mint eddig. Ha megnézzük, hogy az elmúlt évtizedekben milyen különbségek voltak a vidék és Budapest között, most már van arra lehetőségünk, hogy ezeket a hátrányokat ledolgozzuk és azt üzenjük, hogy lehet ebben a térségben is dolgozni, képzettséget szerezni és családot alapítani – mutatott rá. Hozzátette, ennek az évtizednek a nyertesének a vidéknek kell lenni. Köszöntője után egy Bocskai-szablyát adott át a településnek, a helyi identitást erősítő jelképet Váradi Jenő vette át.

KD