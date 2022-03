A várólisták csökkenéséről, a betegellátás aktualitásairól és a megújult időpontkérési rendszerről tartott sajtótájékoztatót csütörtök délután Papp Mária, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ orvosszakmai alelnöke az intézmény hivatali tanácstermében.

– A Covid-19-járvány ötödik hulláma ugyan lecsengőben van, ennek ellenére a koronavírus-fertőzöttek közül továbbra is sokan igényelnek fekvőellátást. Mostanra sikerült a járványügyi ellátóközpontot a Kenézy Gyula Campus-ra koncentrálni, így a Nagyerdei Campus teljes egészében tudja fogadni a betegeket – mondta az alelnök. Papp Mária hangsúlyozta, az onkológiai és a sürgősségi betegellátás zavartalanul működött a járványidőszak alatt is.

– A Klinikai Központ új ellátási formákat is bevezetett. Tavaly novemberben megalakult a Gasztroenteorógiai Klinika, valamint a szakmaspecifikus sürgősségi ambulancia. Így azokat a betegeket, akik sürgős beutalóval érkeznek, soron kívül fogadjuk. A modell sikeresnek bizonyult, így februárban a Tüdőgyógyászati Klinikán is bevezettük, áprilistól pedig a Belgyógyászaton is elindítjuk. A cél, hogy minél hatékonyabban és minél hamarabb el tudjuk látni a műtéti és a szakellátásra váró betegeket, ezzel tehermentesítve az előjegyzéseket – fejtette ki Papp Mária. A Szemészeti Osztályra kitérve kiemelte, mivel immár mindkét Campuson működik az ellátás, hatékonyan sikerült a várólistát lerövidíteni. Hasonlóan az Ortopédiai Klinikához, ahol a csípő- és a térdprotézisek miatt van szükség várólistára, mivel ezek esetében az ellátás hosszú folyamat.

Forrás: Kiss Annamarie

A Neurológiai Klinikán egy harmadik ambulancia megnyitásával készültek fel a megnövekedett betegszámra, így sikerült a várakozási időt tíz napra csökkenteni. A Sebészeti Klinikán is újraindultak az egynapos beavatkozások, itt egyhetes várakozási idővel kell számolni. Szintén hét-tíz napra csökkent a tüdőgyógyászati osztály várólistája, a Bőrgyógyászaton pedig átlagosan egy hónapon belül kaphatunk időpontot.

– A kapacitások felszabadulása mellett egy új előjegyzési rendszer is rövidíti a várakozási időt. A célunk az volt, hogy a betegek könnyebben megtalálhassák a számukra szükséges szakellátást. Ezért a diszpécserszolgálat bővülése és megerősödése mellett új időpontkérési formákat is bevezettünk. A Klinikai Központ fejlesztőcsapata jelentős előrehaladást ért el a webes és a mobilalkalmazások területén, így segítve az előjegyzést a megfelelő szakrendelésre. Az elektronikus kérdőívek felgyorsítják az adminisztrációt, a beépített térképprogram pedig megkönnyíti az eligazodást az ezer szakrendelést összefogó klinikai rendszerben – tudatta Papp Mária. Az új fejlesztések hamarosan élesben is elérhetőek lesznek az applikációban.

Hajnal László