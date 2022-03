A város útfejlesztéseinek részeként a Kisbánya utca aszfaltozása is folytatódik – derült ki a fejlesztéssel kapcsolatos sajtótájékoztatón, kedden.



Szakaszosan fejlesztik



Pósán László országgyűlési képviselő az eseményen úgy fogalmazott, Debrecen fejlődése, terjeszkedése, növekedése okán egyre nagyobb arányú a kereslet ingatlanokra. – Alapvetően a város a keleti, dél-keleti irányba tud növekedni. A nyugati részeknél ugyanis az ipari zóna, illetve az ottani magas aranykorona értékű termőföldek miatt van egy természetes határ. Ezek a részek ebből a szempontból azonban jóval kedvezőbb adottságokkal bírnak – emelte ki az országgyűlési képviselő. – Minden olyan útfejlesztés, ami egy gyűjtőútnak az aszfaltozását jelenti – nemcsak itt, de a város keleti, dél-keleti, déli részének egyéb területein is – azt segíti elő, hogy az eddig kissé kívül eső, periférikusnak számító területek egyre gyorsabban bekerüljenek a város vérkeringésébe – tette hozzá.

Pósán a szakaszos fejlesztésre is kitért. – Igyekszünk a városban mindenhol egységesen és viszonylag kiegyensúlyozottan elvégezni a fejlesztéseket. Pontosan azért, hogy senki ne érezhesse úgy, valahol kivételezettek, máshol elfeledettek laknának. Ebből következően a forrásokat meg kell osztani, ezért is vannak a szakaszolások. Az összes útépítés, fejlesztés része a Kertségi Fejlesztési Programnak. A 2022-es költségvetésben a város erre a tavalyi évhez hasonló pénzforrást szán, ami a korábbiakhoz képest jóval nagyobb, tehát prioritást élvez a kertségi területek fejlesztése.

Saját forrásból



Az eseményen elhangzott, a szilárd burkolatot a város saját költségvetési forrásából finanszírozza, csaknem 36,5 millió forint értékben. Kovács István, a városrész önkormányzati képviselője elmondta, két szakasz már elkészült, most újabb 200 méteren történik meg az aszfaltozás. – Az utca szélessége 5 és fél méter, ehhez mindkét oldalon fél-fél méter padkasáv is épül, illetve teljes hosszúságában a vízelvezetés is megvalósul. A Hétvezér és a Lahner utca mind forgalmas utcák, így ez könnyebbséget jelenthet majd a közlekedésben – emelte ki.

