Egy olvasónk a minap arról fogalmazott meg panaszt szerkesztőségünknek, hogy tapasztalatai szerint „koszos, elhanyagolt a Petőfi téri aluljáró, mely ilyen elborzasztó állapotban fogadja a városba érkezőket”.

Véleményét a Napló továbbította a debreceni polgármesteri hivatalnak, arról kérve tájékoztatást, hogy a megbízott fenntartónak milyen gyakorisággal és módszerekkel kell tisztán tartania a Petőfi téri aluljárót, valamint, hogy a Petőfi tér átépítése miatt le kell-e zárni azt, vagy a munkák idején is használhatják a gyalogosok. Megkérdeztük azt is, hogyha le kell zárni, akkor hol járhatnak a gyalogosok. Lesz-e most (és mikor) tavaszi festés, rendbetétel az aluljáróban?

Új térkő csatlakozik majd

– A Zöld Város Program révén megújuló Petőfi tér átalakítása idejére nem zárják le teljes egészében az aluljárót, azonban a beruházással járó munkálatok alkalmával ideiglenesen történhetnek részleges lezárások – válaszolta érdeklődésünkre a hivatal. – A Petőfi téri felújítás az aluljárót és a lépcsőjét nem érinti, viszont a térszínen új térkövezés fog csatlakozni a meglévő, megmaradó lépcsőkhöz – tudtuk meg.

Az önkormányzat tájékoztatása rámutatott továbbá arra is, hogy fontosnak tartják a tiszta, rendezett környezet megteremtését, s ennek érdekében a Dekert Nonprofit Kft. munkatársai munkanapokon az átjáró takarítását folyamatosan, napi 2 alkalommal végzik (a reggeli, valamint a délutáni órákban). Ez a látható szemét összeszedését, továbbá a lépcsők seprését foglalja magában.

A Petőfi téri nagy park átépítését 2021 decemberében kezdték, s kis szünet után immár mindenhol dolgoznak

Forrás: Molnár Péter

Extrém szennyeződések

– Sajnálatos módon előfordulhat, hogy a járólapokon extrém szennyeződésre utaló jeleket tapasztal a vállalkozó a bejáráson – jelezte a hivatal. – Ekkor haladéktalanul hipós, fertőtlenítős tisztítást végeznek. Amennyiben nem indokolt soron kívüli extra takarítás, akkor heti 2 alkalommal történik fertőtlenítős takarítás is. A Dekert Nkft. megkezdte az átjáró teljes falfelületének festését, s ezzel a munkával várhatóan március első felében készülnek el.

Mindeközben az is észrevehető, hogy immár javában tart a Petőfi tér átépítése is. A területen több munkagép és szakember dolgozik, s emiatt célszerű gyalogosan is csak körültekintően és óvatosan közlekedni a környéken.

