A Napló munkatársa itt szólította meg Szabó Sándor Zsigmondot, aki a két gyermekével, az 5 éves Mariannal, valamint a 3 éves Sándorral gyönyörködött a mozdonyokban. Sikerült arra is engedélyt kapniuk, hogy a színben pihenő gőzöst is megcsodálhassák, és közben azt is megtudtuk, hogy most először utaztak a Zsuzsival.

A Szabó család | Forrás: Vass Attila

A nemzeti ünnepen Makóné Fogarasi Hajnalka, a Zsuzsi Erdei Vasút ügyvezető igazgatójának megnyitóját követően a látogatók népzenei, néptánc- és huszárbemutatókon vehetnek részt, ugyanakkor erdei túra és kézműves foglalkozás is gazdagítja a programokat.

Forrás: Vass Attila

Március 15-én az utolsó vonat 13.30 órakor indul Hármashegyaljára, s onnan 15.30-kor megy vissza a debreceni Ruyter utcai Fatelepre.