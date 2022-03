– Magyarországnak mindig meg kellett vívnia csatáját, akár legyen az múlt vagy jelen. Ahogy most is. Kiváltságos nép a miénk, mert ennyi gyötrődés, küzdelem árán is, Magyarország Európa szívében él – hangzott el Antal Szabolcs polgármester beszédében.

Az ünnepi műsort a II. Rákóczi Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészéti Iskola tanulói és pedagógusai adták elő, majd zászlófelvonulással koszorúzásra került sor a Petőfi szobornál.

DM