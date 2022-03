A koronavírus-járvány miatt 2021-ben csak magyar fellépők voltak a Campus Fesztiválon, de idén visszatérnek a nemzetközi előadók is. Kelet-Magyarország legnagyobb fesztiválját július 20. és 24. között rendezik meg Debrecenben, a Nagyerdőn. A rendezvény főfellépője Tiësto lesz, de eljön AURORA, Zara Larsson, és az angol Chase & Status duó is.

A szervezők Facebook-oldalukon szerdán napi bontásban is közölték a menetrendet. Így tudtató, hogy július 20-án, szerdán fellép többek között a Halott Pénz, Rúzsa Magdi, a Follow The Flow, a Budapest Bár, a Bohemian Betyars és a Vad Fruttik és a Chase & Status is. De táncolhatunk A Nyughatatlan, a Blahalouisiana, a Brains, a KFT, a Supernem és a Yesyes dallamaira is.

Július 21-én, csütörtökön Tiëstoé lesz a főszerep, de színpadra lép a Tankcsapda, a Wellhello, a Deez Nuts, a Road, a Margaret Island, Pápai Joci és a Paddy and the Rats.

Július 22-én, pénteken Zara Larsson és az angol DJ-producer, Sigala hozza el Debrecenbe legismertebb számait. A rajongók láthatják a Kowalsky meg a Vegát, a 30Y-t, Horváth Tamást, a Parno Grasztot, ALEE-t, a Burait, Péterfy Borit és a Love Bandet, a Vágtázó Halottkémeket.

A zárónapon, július 23-án, szombaton jön Aurora, Majka és Curtis, a Toy Dolls, Krúbi, Dánielfy Gergő és az Utazók, a Depresszió, a Fish!, a Pokolgép és a Skafunderz is.

További részletek a Campus Fesztivál hivatalos Facebook-oldalán.