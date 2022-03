Öt nap alatt 1 millió forint gyűlt össze hajdúböszörményi felajánlásokból – közölte közösségi oldalán a város önkormányzata; azt írták, hogy ismereteik szerint élelmiszerrel, ruhaneműkkel, tisztálkodószerekkel bőségesen el vannak látva az átkelőhelyek mentén kialakított fogadó állomások, ezért célszerűbb pénzbeli felajánlást tenni. Ezeket az adományokat az önkormányzat elkülönített számlaszámon kezeli, a szám: 11738060-15372514-11060008.

Hajdúböszörmény az idei év terhére 3 millió forintot különített el a háborús övezetből Beregszászba érkezők ellátására, testvérvárosuk megsegítésére.

Előbbiektől függetlenül a tárgyi adományok gyűjtésével sem hagytak fel, ezeket a következő helyeken veszik át.

Szociális Szolgáltatási Központ, Hajdúböszörmény, II. Rákóczi Ferenc utca 42. (8-18 óráig)

Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház, Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4. (8-18 óráig)

Magyar Vöröskereszt, Hajdúböszörmény, II. Rákóczi Ferenc utca 22. (8-16 óráig)

Hajdúböszörmény-Pród, Bagota utca 6., Pródi Halom Egyesület (Hortó János elnök)

Hajdúböszörmény-Hajdúvid, Krúdy Gyula utca 9., Vidi-Ér Vidért Egyesület (Kopcsáné Kocsis Edit +36 20 536 9674 és Molnár Attila +36 30 253 4499)

Hajdúböszörmény-Bodaszőlő, Bodaszőlőért Egyesület, Boda Katalin utca 28., Közösségi Ház 52 219 149 (6-17 óráig)

Néhány napja már célba értek városi adományok egy családi vállalkozás révén. A szállítmány Tiszabecsre futott be, a kis csapat azt is vállalta, hogy három napon át süt lángost a településen elszállásoltaknak. A szállítmányt Kiss Attila polgármester is elkísérte. Az adományok egy részét sikerült Beregszászba eljuttatni.