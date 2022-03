Hétfő óta gyűjti a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata az egyetemisták adományait az intézmény hét campusán, a DEHÖK így szeretné segíteni a menekültek magyarországi tartózkodását. A kezdeményezéséhez eddig hozzávetőleg több mint ezer egyetemi polgár csatlakozott. Két nap alatt megteltek az egyetemi gyűjtőpontok, ezért már szerdától elszállítja a Magyar Református Szeretetszolgálat azokat a hallgatói felajánlásokat, amelyeket az ukrajnai menekültek megsegítésére adományoztak.

Több mint háromtonnányi gyógyászati eszközzel indul Ukrajnába a Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoportja is – adta hírül az unideb.hu. A gyűjtés tovább folytatódik hétköznapokon 10–15 óra között az összes debreceni, illetve a nyíregyházi és a szolnoki campuson is. Ezeken felül továbbra is várja a felajánlásokat a Debreceni Egyetem sportklubja is, 9–15 óra között a DEAC Business Irodában. A tapasztalatok szerint – a tartós élelmiszerek mellett – most elsősorban esőkabátokra és meleg takarókra van a legnagyobb szükség.

HBN