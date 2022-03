Felhívással fordult az Ukrajna elleni orosz támadás másnapján az önkormányzat a lakosokhoz, mely szerint csatlakoznak a Tiszántúli Református Egyházkerület adománygyűjtéséhez a kárpátaljai magyarok és a háború elől menekülők megsegítésére. Az összefogás koordinálására pedig minden nap egy munkacsoport tart egyeztetést a városházán.

Élelmiszeradományokat Czeglédi Gyula polgármester keretéből, továbbá az Anna Idősek Otthona és a Gönczy Pál Református Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 100-100 ezer forintos felajánlásából vásároltak elsőként.

Élelmiszer- és tárgyi felajánlásokat, továbbá pénzadományokat gyűjt az önkormányzat intézménye, a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Március 1-jétől külön bankszámlát is nyitottak erre a célre. A számlaszám: 11738084-15376116-10710748. Személyes pénzbeni felajánlásaikat az önkormányzati képviselők már meg is tették. A szolgálatóközpont vezetőjét, Holácsik Mariannát szükséges akkor is keresni, ha 6 évesnél fiatalabb gyermek vagy várandós kismama érkezik.

A református egyháztagok is aktívak, folyamatosan érkeznek hozzájuk is a felajánlások. Czető Norbert lelkész elmondta, hogy a határmenti alapkészletek feltöltése érdekében, az elhúzódó válság eshetőségére tekintettel várják az adományokat.

A városházi operatív munkacsoportban különféle szakterületek képviseltetik magukat. Czeglédi Gyula polgármester közölte, az önkormányzat ingatlanjai közül a középiskolai kollégiumban mintegy 50 főt tudnak fogadni. Ott néhányan megszálltak már, de ők idő közben tovább is mentek. A krízisszállón egy 15 fős kisbabás-gyermekes nagycsalád tartózkodik.

A középiskolai kollégiumban mintegy 50 főt tudnak fogadni

Forrás: Facebook / Czeglédi Gyula

Az eddigi legnagyobb szálláskapacitás-felajánlást az Aurum-csoport tette. Az IN Hotelben 160 főt is el tudnak szállásolni. A felügyeletet itt a polgárőregyesület és a Vitézi Rend helyi tagjai önkéntesen vállalták. Különböző magánszálláshelyek üzemeltetői eddig 90 férőhelyet ajánlottak fel. A Lorena étterem napi egyszeri étkeztetést nyújt, február 28-i adat szerint 90 főt látnak el.

Az eddigi tapasztalatok szerint a fürdővárosba érkezők többsége továbbutazott. Most már egyre több olyan hazájából menekülőre számítanak, aki ezt a települést választja egy jobb jövő, a háború végének kivárására.

Az egészségügy is aktívan közreműködik Hajdúszoboszlón. A felnőtt- és gyermekháziorvosok, a Járóbeteg-ellátó Centrum, a védőnői szolgálat is részt vesz a humanitárius segítségnyújtásban. Külön ügyeletet tartanak.

Vállalkozók létrehoztak egy alapot, valamint az Aero Klub is adománygyűjtésbe kezdett. Információink szerint több millió forint gyűlt össze rövid idő alatt.

A civil közösségek legaktívabbjai közé tartozik a Hajráanyu Egyesület. Ők az egyik legérzékenyebb helyet, Tiszabecset a múlt héten és a héten is felkeresték már adományaikkal. Szerdán közösségi oldalukon is tettek közzé bejegyzést a tiszabecsi drámai helyzetről: nők és gyerekek gyalog menekülnek a hideg időben.

Tibai Irma