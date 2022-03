Papp László megjegyezte, könnyíti a helyzetet, hogy van egy önkormányzati út, ami északon nagyjából határolja Józsát, erre épülne rá a most tervezett út, ehhez csak egy kisebb kisajátítás szükséges majd.



Az elkészültére konkrét időpontot nem, de azt el tudta mondani, hogy a NIF-el való megállapodás szerint nem szakad meg a folyamat, tehát ahogy a város átadja a tervdokumentumokat, az alapján a NIF indítja a tervezést, majd a közbeszerzést. – Tehát a közeljövőben, záros határidőn belül meg kell az útnak épülnie. Már csak azért is, mert addig a csomópont józsai lakossági használatot biztosító ága nem fog tudni működni, hiszen nem akarjuk rákötni a forgalmat a józsai lakóutcákra. Éppen ezért a NIF, hogy a csomópont teljes értékű legyen, az átadást követően elindítja ennek az új útnak a tervezését és megvalósítását – hangsúlyozta.



– Fontos fejlesztés lesz ez az út. Cél, hogy szétosszuk a forgalmat, hiszen a városrész lakosságszáma, valamint a Hajdúböszörmény felől érkező forgalom a Józsa-Debrecen közötti 35-ös szakaszt és a böszörményi utat is leterheli. Az új út lehetőséget biztosít arra, hogy több ponton tudjon majd a forgalom belépni Debrecen irányába. Fontos még, hogy Alsójózsa számára is kapcsolatot jelent: az új út és a 35-ös főút találkozásától a Kastély utca irányába egy kilométernyi, szintén meglévő önkormányzati utat be tudunk kötni, így Alsójózsáról is el lehet majd jutni az autópályára – magyarázta Balázs Ákos alpolgármester, Józsa önkormányzati képviselője. Érdekességként beszélt egy forgalomszámlálásról, ami szerint csak az Elek és a Rózsavölgyi utcákon (melyek fölmennek az autópályához) naponta 800-800 autó közlekedik. – Ezek a járművek nyilván elindulnak a főút irányába, de ha rá tudnak majd csatlakozni az autópályára, ez a forgalom rögtön lejöhet, hiszen nekik arra lesz rövidebb időben és távolságban is. Tehát szét tudjuk osztani a forgalmat, ezzel tehermentesítve a böszörményi utat, több belépési pontot biztosítva, és ezen lehetőségeket a hajdúböszörményieknek is felkínálva, ha Debrecen valamely részébe indulnak – összegzett.

A kiskörút által határolt területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a közgyűlés a csütörtöki ülésén.

Előtte Madarasi István (MSZP) arról érdeklődött, a kormányzat által kiemeltté nyilvánított, Debrecenben megvalósuló beruházásokra van-e a városnak hatásköre? – Ha a kormányzat bizonyos ügyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánít, ezek esetében a szokásoshoz képest más, alapvetően gyorsabb hatósági eljárás folytatható le. Itt a kormánynak van egy olyan jogköre, amennyiben élni kíván vele, hogy meghatározhatja az adott ingatlanokra vonatkozó beépítési szabályokat, és ilyenkor az ettől eltérő helyi építési szabályzati rendelkezések nem alkalmazhatóak – tudatta Szekeres Antal főjegyző, hozzátéve, hogy nem miden esetben él ezzel a kormány.



Papp László polgármester ezt azzal egészítette ki, hogy a kormányzati hatáskörben született döntések eddig gyakorlatilag a két nagy gazdasági övezetre vonatkoztak (a délire és az északnyugatira).



Más városrészt, a város épített környezetét érintően ilyen döntés nem volt és tudomása sincs ilyen szándékról. – Tudtommal a kormány kiemelt üggyé nyilvánította a Debreceni Egyetem Kartács utcai hotelépítését – indokolta kérdését Madarasi István, aki szerint nem lenne szerencsés, ha a nagyerdei környezetben új szállodát építenének például a debreceni szabályozástól eltérő magassággal.



A kiskörút lehatárolását a város helyi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.



Ezen a területen belül már folyamatban lévő fejlesztések intenzitása, a közterülethasználati igények erősödése, valamint a kiemelt beruházások megvalósíthatósága indokolttá teszi a településrendezési eszközök hatékony, gyors módosítását – írta az előterjesztésben Gábor István főépítész. Mint kifejtette, a város működésében kiemelkedő jelentőségű terület településképi örökségvédelmi szerepe egyedi bánásmódot igényel a számos folyamatban lévő és várható beruházás, illetve a közterülethasználat építési szabályozásának kiszámíthatósága szempontjából. Az egyes fejlesztéseket megalapozó és segítő szabályozás módosítása úgy hajtható végre hatékonyan, ha azok adminisztrációs ideje a lehető legrövidebb, és tud reagálni a felmerülő igényekre. A kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás lehetővé teszi a településrendezési eszközöket érintő módosítás véleményezési eljárásának tárgyalásos eljárás keretén belüli lefolytatását, mely lényegesen rövidebb időtartam – átlagosan 2-3 hónap – alatt folytatható le, mint a teljes eljárás, mely 7-8 hónapot vesz igénybe.



A kiskörúton belüli várható építéssel összefüggő igények (például hangversenyterem, a Városháza átépítése, a Dósa nádor téri tömb fejlesztése, a Nyugati kiskörút 3. szakasz telkei beépítése, a belvárosi foghíjak fejlesztésének lehetősége, a Csapó utcai tömbrehabilitáció, örökségvédelmi területek építésjogi használata stb.) megalapozása céljából indokolt a kiemelt fejlesztési területté történő nyilvánítás, mert így a szükséges településrendezési eszközmódosítások néhány hónap alatt realizálhatóak. Az egyes beruházások árazásánál az elmúlt hónapok folyamatainak tükrében rendkívüli jelentőséggel bír azok előkészítésének ideje, így alapvető érdek ezen folyamatok gyorsítása is – hangsúlyozta a főépítész.



