– Rendkívüli időket élünk, a szomszédunkban egy nagyon súlyos háború dúl – mondta Kósa Lajos, a Fidesz debreceni szervezetének elnöke szerdán a Fidesz Kávézóban tartott sajtótájékoztatón. Hangsúlyozta: a Kormány a kezdetektől azon az állásponton van, hogy elutasítják az agressziót, elítélik az orosz támadást, kiállnak Ukrajna területi integritása mellett. – Magyarországnak az az elemi érdeke, hogy kimaradjon ebből a konfliktusból. Mindenki, aki akár cselekedettel, akár politikai akciókkal, rossz mondatokkal azt kockáztatja, hogy Magyarország közelebb kerül ehhez a konfliktushoz, ne adj Isten, bevonódik, az súlyosan veszélyezteti a magyarok biztonságát és Magyarország érdekeit. Az ellenzék tömegével teszi azokat a kijelentéseket, amik ennek az ellenkezőjéről adnak tanúbizonyságot. Mintha arra törekednének, hogy valamilyen módon Magyarország a konfliktusba bevonódjon – húzta alá.



Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő leszögezte, a Fidesz európai parlamenti delegációja osztja a Fidesz-KDNP képviselőinek és a magyar kormánynak az álláspontját. A békében vagyunk érdekeltek, minden tőlünk telhető diplomáciai erőfeszítést azért vetünk latba, hogy újra tudjuk építeni a békét – húzta alá. Kitért arra, az Európai Unió tagországai közül jó néhányan frontországok lettek a védekezés, az ukrajnai menekültek befogadása és a róluk való gondoskodás szempontjából. – Nincs olyan uniós tagország, ahol az adott országban ellenzékben lévők olyan felelőtlenül és alattomos módon gyengítenék a védekezést, mint Magyarországon. A Gyurcsány Ferenc vezette baloldal az, amely nap nap után meggondolatlanságból vagy előre kitervelt módon felelőtlen, veszélyes, elképesztő javaslatokkal áll elő – jelentette ki Deutsch Tamás. Így folytatta: Az a felelőtlenség, amivel egészen hihetetlen kampánykijelentések céltáblájává teszi a magyar baloldal a kárpátaljai magyarságot, arra nehéz szavakat találni. Nincsenek szavak arra, hogy amikor a háborús fenyegetés elől menekülnek csonka családok, akkor azzal kapcsolatban nyilvános fejtegetéseket fogalmaznak meg, hogyan nézhet ki a háborús fenyegetés elől menekülők magyarországi választásokon való esetleges részvétele – húzta alá.

Forrás: Kiss Annamarie

– Nagy tisztelettel azt kérjük, hogy a magyar katonai részvétellel és a magyar fegyverszállítással kapcsolatos, valamint a magyar energiaellátás összeomlását jelentő javaslataikkal álljanak le. A polgári nemzeti keresztény demokrata parlamenti többség által támogatott kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy az ország ne keveredjen bele ebbe a háborúba – hangsúlyozta.



Pósán László a debreceni vonatkozásokkal egészítette ki az elhangzottakat. Felidézte, hogy a kormány mintegy 100 milliárd forintot ítélt a Tiszától keletre fekvő energetikai rendszer bővítésére. Erre azért van szükség, hogy a debreceni iparfejlesztéshez szükséges energiahálózat biztosítva legyen, hozzátette, olyan energiakapacitásokra van szükség, amik nem nélkülözheti a paksi objektumot és az Oroszországból származó energiabehozatalt sem. Ha az ellenzék mondataiból indulunk ki, egy kormányváltás esetén évtizedekre vetnék vissza Debrecen fejlődését a mostanihoz képest. – Sorsdöntő választás az április 3-i, ezt most valóban érezheti a saját bőrén is – mondta. Felidézte, 2002-ben a baloldal az első Orbán-kormány időszakában a mostanihoz hasonlóképpen kidolgozott, támogatásra ítélt programokat azonnal kidobták a szemeteskosárba. Pósán László úgy véli, nem kétséges, hogy most ugyanezt megtennék akár a keleti elkerülő megépítésével, akár a Vágóhíd utcai felüljáró felújításával, de a családtámogatási rendszerrel is.

KD