Az eredményt csütörtökön tette közzé az MTA.

Bagoly Zsuzsa, a Debreceni Egyetem (DE) Általános Orvostudományi Kar Laboratóriumi Medicina Intézet Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszékének docense „Hemosztázis-vizsgálatok cerebrovaszkuláris kórképekben: új biokémiai és klinikai vonatkozások” című pályamunkájával az MTA doktora cím megszerzéséhez szükséges értekezés megírásának támogatásához kapott ösztöndíjat. Hannusch Carolin, az Informatikai Kar Számítógéptudományi Tanszék adjunktusa pedig „Kódelméleti eredmények publikálása” elnevezésű pályázatával a kisgyermeket nevelő kutatók reintegrációját segítő tudományos eredmények közzétételére nyert el támogatást.

Fontos, hogy azok a kutatók, akik családanyaként is folytatni szeretnék tudományos tevékenységüket, megfelelő támogatásban részesüljenek. Bár nehéz feladatra vállalkoztak, hiszen kisgyermeket nevelve anyai teendőik az elsődlegesek, ugyanakkor az általuk most elnyert ösztöndíj lehetőséget teremt arra, hogy megkezdett munkájukat megszakítás nélkül, magas színvonalon művelhessék a gyermeknevelés mellett is

– fogalmazott az eredményhirdetést követően az egyetemi portálnak Csernoch László, a DE tudományos rektorhelyettese.

A gyermeket nevelő kutatók tudományos előmenetelének elősegítése érdekében két kategóriában meghirdetett akadémiai pályázaton huszonnyolcan nyertek vissza nem térítendő ösztöndíjat.

A felhívásra a bölcsészet- és társadalomtudományok, élettudományok, valamint matematikai és természettudományok területéről összesen 86 érvényes pályázat érkezett, amelyeket az adott tudományterületek szakértőiből álló zsűri szakmai és esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével értékelt, és tett javaslatot a támogatandó pályázókra. A zsűri javaslata alapján a nyertes pályázatokról az MTA főtitkára döntött.