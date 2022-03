Az országgyűlési képviselő a Medgyessy Ferenc Gimnáziumra is kitért. – Egy nagyon komoly volumenű energetikai beruházás valósult meg az elmúlt hónapokban, érintve a szigetelést, a nyílászárók cseréjét, sőt napelem-telepítést is, melyek hatását már most lehet érzékelni. A közintézmények ilyenfajta rekonstrukciója, fejlesztése azért fontos, mert a fenntartási költségei jelentősen csökkenthetőek, az így felszabaduló forrásokat pedig vissza lehet forgatni akár tartalmi fejlesztési irányokba, akár egyéb célokra – mondta, kiemelve, ezek a típusú beruházások a hatékonyabb működést szolgálják, a klímavédelmi szempontokat szem előtt tartva.

Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke kifejtette, az elmúlt évszázadokban nem volt ilyen remek időszaka a magyar oktatásnak, példátlan mennyiségű iskola tudott megújulni országszerte.

Debrecen egy olyan hely, ahol talán nincs is olyan intézmény, ahol valami ne történt volna az elmúlt időszakban, köszönhetően az önkormányzatnak és a tankerületnek egyaránt

– fogalmazott.

Kiemelte, a Petőfi Általános Iskola csaknem 1,2 milliárd forint értékben új részeket, könyvtárat, sportpályarészt, művészeti-, fejlesztő-, illetve tantermeket kapott. A Medgyessy Ferenc Gimnázium esetében pedig a homlokzatot, árnyékolókat, napelemeket érintő beruházás zajlott le, a fenntarthatóság jegyében. Az elnök mindkét intézmény kapcsán hangsúlyozta a beruházások létrejötte mellett a komoly szakmai munka meglétét is. Továbbá felhívta a figyelmet a tankerületi központ áldozatos munkájára.