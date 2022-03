A háborús helyzetben lévő Ukrajnából menekültek megsegítésére a település önkormányzata igyekszik minden tőle telhetőt megtenni. Már az első napokban lakossági felajánlást juttattak el Szatmárcseke önkormányzatának, elsősorban tartós élelmiszerek és gyermekek ellátásához szükséges tisztálkodó szerek és ruházat formájában. Azóta is folyamatosan gyűjtik a lakosság felajánlásait, és időben eljuttatják a rászorulóknak.

Az önkormányzat katasztrófavédelmi tervének megfelelően a menekültek esetleges elszállásolásában is szerepet tudnak vállalni, ezért félmillió forintnyi pénzadományt utal Magyarország Kormánya által létrehozott „Híd Kárpátaljáért” Magyarország Összefog segélyakcióhoz csatlakozva.

A gyors segítségadás érdekében Maczik Erika polgármester javaslatára büdzséjében a képviselő-testület egymillió forintot különít el az Ukrajnából menekültek Megsegítéséért Alapba. Ez a forrás az esetlegesen tömegesen jelentkező menekültek ellátására szolgál – döntöttek egyebek mellett csütörtöki ülésükön a városvezetők.

A tanácskozáson a 2021. évben önkormányzati támogatásban részesült civilszervezetek munkáját is értékelték, s megállapították: aktív közösségi élet zajlott, zajlik a településen a pandémiás nehézségek ellenére is.

Az energiaellátás is biztosítva lesz hosszabb távon is a városban, mivel most is csatlakozik ahhoz a csoportos földgáz, illetve villamos energia közbeszerzéshez, amely 2023. október 1-től 2025. október 1-ig, illetve 2024. január 1-től 2025. december 31-ig tartó szerződéses időszakra vonatkozik. Addig pedig a jelenleg is hatályban lévő szerződéseik biztosítják a zökkenőmentes energiaellátást.

Közbeszerzések is lesznek idén önkormányzati szinten, mivel elfogadták annak terveit. Ennek alapján lesz ravatalozó-, út- és mélyépítési munkálat is 2022-ben Nádudvaron.

A társadalmi együttműködés elősegítését szolgáló munkacsoport alakításáról is döntöttek egy pályázat keretében. A megvalósítandó projekt célja a felhívással egyezően a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja. Legalább 129 fő bevonását tervezik a kötelezően megvalósítandó tevékenységekbe.

Marján László