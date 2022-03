A háborús helyzetben lévő Ukrajnából menekültek megsegítésére a település önkormányzata igyekszik minden tőle telhetőt megtenni. Már az első napokban lakossági felajánlást juttattak el Szatmárcseke önkormányzatának. Azóta is folyamatosan gyűjtik a lakosság felajánlásait, és időben eljuttatják a rászorulóknak. A közös felelősségvállalás jegyében félmillió forintnyi pénzadományt utal az önkormányzat a kormány által létrehozott „Híd Kárpátaljáért” összefogás segélyakcióhoz csatlakozva. A gyors segítségadás érdekében Maczik Erika polgármester javaslatára a település büdzséjében a képviselő-testület egymillió forintot különít el az Ukrajnából Menekültek Megsegítéséért Alapba, amennyiben nagyobb számban érkeznének menekültek a városba, ez fedezi a dologi kiadásokat – döntöttek egyebek mellett csütörtöki ülésükön a városvezetők.

Tervezett fejlesztések

A tanácskozáson a 2021. évben önkormányzati támogatásban részesült civil szervezetek munkáját is értékelték, s megállapították: aktív közösségi élet zajlik a településen.

Az energiaellátás is téma volt, mint kiderült, az biztosítva lesz hosszabb távon is a városban, mivel most is csatlakozik ahhoz a csoportos földgáz-, illetve villamosenergia-közbeszerzéshez, amely 2023. október 1-től 2025. október 1-ig, illetve 2024. január 1-től 2025. december 31-ig tartó szerződéses időszakra vonatkozik. Addig a jelenleg is hatályban lévő szerződéseik biztosítják a zökkenőmentes energiaellátást.

Közbeszerzések is lesznek idén önkormányzati szinten, mivel elfogadták az erre vonatkozó tervet. Ennek alapján lesz ravatalozó-, út- és mélyépítési munka is 2022-ben Nádudvaron.

Az ülésen a társadalmi együttműködés elősegítését szolgáló munkacsoport alakításáról is döntöttek. A megvalósítandó projekt célja a felhívással egyezően a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja. Legalább 129 fő bevonását tervezik a kötelezően megvalósítandó tevékenységekbe.

Marján László