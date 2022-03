A Nagyerdőben például ibolyák és salátaboglárkák pazar, végeláthatatlan tengerében gyönyörködhetünk, míg a Piac utcán több helyen is lélegzetelállító méretű és szépségű aranyesőbokrok ejtik ámulatba az arra járókat.

Forrás: Vass Attila

Ilyen tünemény pompázik a Csapó- és a Bajcsy-sarkon is, ugyanakkor a MÁV-székház előtt sárgálló virágzuhatag is megdobogtatja az ember szívét.

Forrás: Vass Attila

Sok helyen, köztük a Dósa nádor téren ültetett virágok (színes tulipánok, kikeleti bangiták stb.) tarkállanak az ágyásokban). A Csapó utcai korzón már a magnóliák is virágoznak, ugyanakkor Debrecen legismertebb és legkedveltebb ilyen növényeinek (melyek a főtéren és a Medgyessy sétányon találhatók) még épp csak most kezdenek kipattanni a duzzadt rügyeik. Néhány nap múlva azonban ez a csodás pillanat is elérkezik, és akkortól néhány hétig ezek a virágok is megörvendeztetik immár a belvárosban korzózókat.

VA