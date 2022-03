A város hosszú időre átadta a helyi fürdő üzemeltetésének feladatát egy vállalkozónak, aki a szerződés szerint fejlesztheti is az intézményt. A szakmai befektető tavaly ősszel Tiba Istvántól, a térség országgyűlési képviselőjétől kért segítséget a tervezett korszerűsítések megvalósításáért. – Az üzemeltetőnek összesen 82 millió forint támogatással tudtunk segíteni – mondta el lapunknak Tiba István. Megtudtuk: a forrás az úszó-, valamint a gyermekmedencék burkolását, a gépészet megújítását, nyílászárócseréket, továbbá az öltözők szigetelését és belső rendbetételét szolgálja. A munkálatokat már megkezdték a helyszínen. – Az üzemeltető első lépésben vendégbarátabbá teszi a fürdőt, amely egyébként kiváló gyógyvízzel rendelkezik. A látogatókat az idei strandszezonban már nem „retró”, hanem a mai kor igényeink megfelelő fürdő várja. Tervek a jövőre vonatkozóan is vannak, bízom abban, hogy azoknak az elképzeléseknek a megvalósítását is segíteni tudom – tette hozzá az ország­gyűlési képviselő.

Nyárra megújul

Forrás: Tiba István / Facebook

BBI