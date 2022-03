A megállapodás célja a Külgazdasági és Külügyminisztérium részéről, hogy színesítse palettáját a világban bemutatott magyar kultúra tekintetében. Debrecen részéről pedig az, hogy mind szélesebb körben ismertesse meg magát, kulturális missziójával is megtámogatva stratégiai céljait.

Forrás: Czinege Melinda

– A korábbi jó gyakorlatok mentén, a kulturális diplomácia területén most formalizáltan is létrejött kapcsolat lényege, hogy a város kulturális életének szereplői örömmel mutatják meg magukat a külföldi magyar kulturális intézményekben. Nem titkolt célunk az is, hogy Debrecen nevét, kultúráját ismertessük meg minél szélesebb körben a nagyvilágban, összhangban a cívisváros kitűzött stratégiai céljaival, ami arra irányul, hogy a Kárpát-medence keleti régiójának központja legyen gazdasági, oktatási, tudományos és kulturális értelemben is. Azt remélem, mindez visszafele is hasznosul, a nagyvilágból is hozza majd a különböző együttműködéseket – mondta el Puskás István.

Puskás István, Debrecen alpolgármestere | Forrás: Czinege Melinda

– A Külgazdasági és Külügyminisztérium mint a magyar kulturális diplomácia felelőse és irányítója felügyeli azt az intézményhálózatot, mely 24 országban 26 egységet működtet; ezek a mi kulturális tevékenységünknek a zászlóshajói – tudatta Schőberl Márton. – Egyik legfontosabb célunk a kulturális diplomáciával, hogy ne önmagáért való legyen, hanem az adott országhoz kapcsolódó politikai és külgazdasági célokat segítse. Lényeges, hogy a magyar kultúra legizgalmasabb elemeit külföldön be tudjuk mutatni, és azt is világossá tegyük, hogy a magyar kultúra nem csak Budapestet jelenti; mi az egészét prezentálni szeretnénk. Debrecen vezetése elkötelezett ebben, és a saját erőforrásaival is segíti a külföldi megjelenítést – hangsúlyozta Schőberl Márton. Hozzátette, mint ahogy Debrecen városának a társadalmi, gazdasági és kulturális kisugárzása jóval nagyobb, mint a határai, ugyanúgy az ország méretéhez képest a magyar kultúráé is.

Szerinte a mostani megállapodás mindkét fél számára gyümölcsöző lesz. – Mi szélesíteni tudjuk azt a palettát, amit külföldön megjelenítünk. A klasszikus diplomácia esetén a gazdaság és kultúra kéz a kézben jár, így amikor a külföldi vendégek személyesen is megtapasztalják, hogy milyen kulturális sokszínűség jellemzi Debrecent, az egy jó kapu lesz arra, hogy gazdasági, turisztikai és egyéb szempontokból is felfigyeljenek a városra – hangsúlyozta.

Schőberl Márton kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkár | Forrás: Czinege Melinda

A felek arról is beszéltek, hogy természetesen tartalommal kell megtölteni a megállapodást. Konkrétumokat nem mondtak, de azt elárulták, már most tudják, milyen tartalmak lesznek ezek, és hogy közülük az elsőre hamarosan sor kerül, egy debreceni program mutatkozik be külföldön.

SzT