Ménes Dávidot, a Debreceni Mentőállomás vezetőjét gyakran láthatjuk a tévében, halljuk hangját a rádióban egy-egy baleset kapcsán. Azonban kevesen tudják róla, hogy már gyerekkorában is rajongott a mentőkért, hiszen édesanyja is a Debreceni Mentőállomáson dolgozott, így egyértelmű volt, hogy Dávid 2007 áprilisában csatlakozott az Országos Mentőszolgálat bajtársi közösségéhez, akkor még mentőápolóként. Az agilis fiatal hamarosan mentőtiszti diplomát szerzett, majd 2020-ban – kiváló kommunikációs képességének köszönhetően – felkérték az észak-alföldi régió kommunikációs munkatársának. 2021-ben lett a cívisvárosi mentőállomás vezetője, miközben az Országos Mentőszolgálat Ügyeleti Szolgálatának is egyik tartópillére. A mentőszolgálat március 24-i Facebook-posztjában arról is említést tesz, hogy Dávid életében a biztonságot két fia és mentőorvos felesége jelenti.

Borítókép: MW-archív