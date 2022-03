Az épületben 7 családot (több mint 30 MCC-s gyermeket és felnőttet) szállásol el az MCC a napokban, Debrecen Megyei Jogú Várossal szorosan együttműködve pedig további 60 férőhelyet biztosít a háború elől menekülőknek - közölte Orbán Balázs miniszterhelyettes, az MCC kuratóriumának elnöke Debrecenben. A tehetséggondozó intézmény adománygyűjtést is szervez, eddig 4 tonna segélycsomag és komoly készpénzadomány gyűlt össze - olvasható az MCC sajtóközleményében.

Az MCC segít diákjainak és családjuknak

Az MCC elkötelezett az erős társadalmi felelősségvállalás mellett, így a szomszédunkban zajló háborúra is igyekezett mielőbb reagálni. Diákjaik adománygyűjtést kezdtek az MCC-s munkatársak segítségével, illetve más oktatási intézményekkel, szakkollégiumokkal, a Miniszterelnökséggel és egy étteremmel is együttműködve. A gyűjtéshez mind a 14 MCC-s vidéki központ és az erdélyi centrumok is csatlakoztak. Eddig 4 tonna élelmiszert, tisztálkodási szert és egyéb szükséges tárgyi adományt gyűjtöttek, amelynek a felét már el is szállították a megfelelő helyekre. A gyűjtés folytatódik.

Szállásokat biztosít az MCC

Az MCC felajánlja kezelésében lévő, megfelelő állapotú épületeinek szabad szálláshelyeit a kárpátaljai MCC-s diákoknak, oktatóknak és családjaiknak, valamint a debreceni városvezetéssel együttműködve a szabad kapacitás erejéig a további kárpátaljai rászorulóknak is. Debrecenben, az Aranybika épületében már 9 kárpátaljait elszállásoltak, további 21 érkezik a napokban, illetve budapesti és győri ingatlanjainkba is beköltözik több család, 16 fővel. Az MCC Debrecennel szorosan együttműködve további 60 férőhelyet biztosít a háború elől menekülőknek a megyeszékhelyen.

Pénzügyi segítség

Kárpátalján az MCC évek óta jelen van, általános iskolás tehetségek képzését látja el. Jelenleg 97 diák tanul a Fiatal Tehetség Programban. Sokan közülük Magyarországra tudtak menekülni.

Az MCC anyagi segítséget is nyújt a rászorulóknak. Minden MCC-s kárpátaljai családot és oktatót 50 ezer forinttal támogat, így közel 5 millió forinttal tudta az alapítvány őket segíteni. Az intézmény létrehozott egy gyűjtőszámlát is, melyre bármely MCC-s diák, munkatárs, szülő közvetlenül el tudja juttatni egyéni felajánlását. A számlára a megnyitás óta eltelt 1 nap alatt közel 1 millió forint gyűlt össze. A karitatív szervezetekkel közvetlen kapcsolatot tart az MCC, egyeztetve az igényekről, lehetőségekről, logisztikáról.

Mentális segítségnyújtás és oktatás

A fentieken túl az MCC-Mindset Pszichológia Iskola oktatói, szakértői, diákjai mentális segítségnyújtás keretében igyekeznek könnyebbé tenni az átélt traumák feldolgozását.

A Magyarországra érkező diákok nem maradnak oktatás nélkül, a hazai központjainkban látogathatják a FIT-es foglalkozásokat.